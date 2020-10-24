Siyasilerden Koronavirüs testi pozitif çıkan İBB Başkanı İmamoğlu'na geçmiş olsun mesajları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan İmamoğlu için pek çok siyasi sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İmamoğlu'nu telefonla aradığını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından İmamoğlu ile belediye seçimleri sonrasında çekilmiş el ele tutuştukları bir fotoğrafı paylaştı.

TIKLAYIN - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul Valisi Yerlikaya, İmamoğlu'nu telefonla aradı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid-19 test sonucunun pozitif çıkman İBB Başkanı İmamoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini duyurdu. Yerlikaya, kişisel sosyal medya hesabından, "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın @ekrem_imamoglu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim" diye yazdı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da İmamoğlu'nu telefonla aradı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu’nu, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenmesi üzerine telefonla arayarak geçmiş oldun dileğinde bulundu. Davutoğlu, hastanende tedavi altında olan İmamoğlu’na son durumunu sordu.

Mansur Yavaş: Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından birlikte bir fotoğraflarını paylaşarak şöyle yazdı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız."

İyi Parti lideri Akşener'den İmamoğlu'na: Geçmiş olsun başkanım

İyi Parti lideri Meral Akşener, kişisel sosyal medya hesabından, "Geçmiş olsun @ekrem_imamoglu başkanım. Acil şifalar diliyorum" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan da mesaj paylaştı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da İmamoğlu için, "Acil şifa diliyorum Sn. İmamoglu. En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanızı diliyorum" diye yazdı.

Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de şunları kaydetti:

"İstanbul için var gücüyle çalışan Sevgili Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendim. Ekrem Başkan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gülen yüzü ve kararlı duruşuyla en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ediyorum."

AKP'li belediye Başkanı Fatma Şahin: Allah şifa versin

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Koronavirüs testi pozitif çıkan İmamoğlu'na sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajında bulundu. Şahin paylaşımında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Covid-19 teşhisi konduğunu öğrendim. Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şifa versin" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Bu zor günleri omuz omuza dayanışmayla aşacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğraf karesini paylaşarak, "Covid 19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın @ekrem_imamoglu 'na geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sevgili Ekrem başkanımız en kısa zamanda sağlığına kavuşarak görevinin başına dönecektir. Bu zor günleri omuz omuza dayanışmayla aşacağız" notunu düştü.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan geçmiş olsun mesajı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, "Covid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavi sürecini başarılı bir şekilde tamamlayarak görevinin başına geçmesini temenni ediyorum" diye yazdı.

İBB İyi Parti Grup Başkanvekili: Tüm dostlardan dua bekleriz

İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, "İBB Başkanımız @ekrem_imamoglu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Tüm dostlardan dua bekleriz" ifadelerini kullandı.

AKP'li Tevfik Göksu: Allah'tan acil şifalar diliyorum

İstanbul, Esenler Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Tevfik Göksu da İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten siyasiler arasında yer aldı. Göksu, "Koronavirüs testi pozitif çıkan İBB Başkanı Sayın @ekrem_imamoglu'na geçmiş olsun temennimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum" diye yazdı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun: Bir an önce sağlığına kavuşacağına eminim

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Seyit Torun da, şunları kaydetti:

"Geçmiş olsun sevgili başkanım.... @ekrem_imamoglu COVID 19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza acil şifalar diliyorum, bir an önce sağlığına kavuşacağına eminim."

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu: Acil şifalar diliyorum

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile arasında geçen gerginlikte kendisine, "Böyle iyi insanlar bazen iftiraya uğrarlar" diyerek destek veren İmamoğlu için şu paylaşımda bulundu:

"Covid-19 testi pozitif çıkan İBB Başkanımız Sayın @ekrem_imamoglu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. En yakın sürede tedavi sürecini tamamlayıp görevinin başına dönebilmesini temenni ediyorum."

Bakan Koca: Arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim

Koronavirüs'e yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmmaoğlu'nu arayarak geçmiş oldun dileklerini ilettiği açıkladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da artan Covid-19 vakaları için düzenlediği toplantıyı Bakan Koca'nın Twitter hesabından öğrenmişti. İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmemesi büyük tepkiye enden olmuştu.