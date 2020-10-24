İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kişisel sosyal medya hesabından bir video paylaşan İmamoğlu, "Kıymetli vatandaşlarımız ben sıklıkla test olan birisiyim. Hatta çarşamba günü test olmuştum, negatif çıkmıştı. Ama dün akşam 9 sıralarında ateşim yükseldi. 38 derece ateşle hastaneye gelince dün akşamı hastanede geçirdim. Test olduk. Bugün itibariyle pozitif olduğu konusunda bir rapor oluştu. Şu an aslında iyiyim. Ateşim fena değil. Süreç devam ediyor. Tıbbi anlamda negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor" ifadelerini kullandı. İmamoğlu vatandaşları tedbirler konusunda bir kez daha uyararak, "İstanbul'da her şey güzel olmaya devam edecek" dedi.

Murat Ongun duyurdu: Hastanede tedavi süreci başladı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, kişisel sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ongun, İmamoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

Hastaneden açıklama

Amerikan Hastanesi testi pozitif çıkan İmamoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada İmamoğlu'nun dün saat 22.00'de üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile hastaneye başvurduğu belirtilerek, şunlar söylendi:"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu 23 Ekim 2020 tarihinde saat 22:00' da üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurmuştur.Yapılan incelemede COVID-19 testi pozitif bulunmuştur. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedavi edilmektedir."

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki vaka sayılarında artış yaşandığını açıklamıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaz aylarının ardından İstanbul'a geri dönüşlerle paralel olarak İstanbul'da vaka sayısındaki artıştan bahsetmiş, "Türkiye'nin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı" demişti.

İstanbul'da Koronavirüs salgınının seyrine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini ve alınacak tedbirlerin karalaştırıldığını duyuran Koca, "Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye'nin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı