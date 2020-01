Siyasiler, GÜNSİAD'ın çalışmalarına mesafeli

HÜLYA KARABAĞLI – Ankara

Siyaset akan kanın durması noktasında Diyarbakır Barosu ile Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (GÜNSİAD) başlattığı adımlara temkinli. BDP Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi, “Akan kanı durdurmaya hizmet eder mi; onu irdelemek lazım” derken, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, “Her türlü çaba değerlidir bizim için” dedi.

GÜNSİAD ve Diyarbakır Barosu ve STK’lar önceki gün ilk toplantılarını yaptı. Toplantıda alınan kararlara göre siyasi partilerle organik bağı olanlar girişimde yer almayacak. Yeni anayasa konusunda daha fazla çalışma yapılması konusunda ortak görüşe ulaşılırken, tüm taraflarla görüşme yapılması ve atılan adımların ilk kez Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le paylaşılması konusunda da uzlaşıldı.

Diyarbakır Barosu ile Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği'nin başlattığı çalışmalara siyasiler mesafeli yaklaştı. BDP milletvekili Şerafettin Elçi ve AKP milletvekili Galip Ensarioğlu, GÜNSİAD’ın girişimleri hakkında konuştu.



AKP’li Ensarioğlu: Soruna katkı olabilecek her türlü araç



AKP’li Ensarioğlu, “Soruna katkı olabilecek her türlü araç kullanılabilir. Yeter ki samimiyetli ve iyiniyetli olsun. Her türlü çaba değerlidir. Hükümette her yolu deniyor bu anlamda. Toplumun, acaba böyle bir grup bir çalışma içine girse faydalı olur mu demek lazım” diye konuştu.



BDP’li Elçi: Arayışların gerçekçi olması lazım



BDP’li Şerafettin Elçi, “Akan kanın durması için her türlü girişimi olumlu karşılıyorum. Ama her girişim akan kanı durdurmada yeterli mi, değil mi, buna hizmet eder mi irdelemek lazım. Arayışların gerçekçi olması lazım” dedi.