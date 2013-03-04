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Politika

Siyasette 'bayrak' polemiği

BDP'li Esat Canan’ın, Suudi Arabistan'da kaldıkları otelde Türk bayrağının bulunmamasına tepki göstererek bayrak asması polemik konsu oldu

04 Mart 2013 17:03

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, “AKP anayasal süreci PKK ve BDP ile birlikte yapmaktadır. Bunu kamufle etmek için Türk Bayrağı bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır” dedi. 

Acar, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın, S. Arabistan temasları sırasında kaldıkları otelde Türk bayrağı olmamasına  BDP Hakkari  Esat Canan’ın ortaya koyduğu  tepkiyi gündeme  taşımasından sonra  siyasette  ‘bayrak’  polemiği başladı. CHP Antalya Milletvekili Acar’a göre,  AKP ve BDP Türk  bayrağını  kullanıyor. Acar’ın yazılı açıklaması şöyle:

 

BDP, ‘toplum mühendisliği’ yapıyor

 

-Son zamanlarda BDP’lilerin Türk Bayrağı’na aşırı ilgi göstermeleri kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Özellikle görme engellileri caddelerde karşıdan karşıya geçirirken, BDP’lilerin Türk Bayrağı’nı kullanarak bu işi yapmaları insani bir gayeden daha çok Türkiye’nin parçalanması sürecinin altyapısını oluşturan son gelişmeler karşısında halkta meydana gelen tepkiyi önlemeye dönük bir ‘toplum mühendisliği’ projesinin parçası olduğu anlaşılmaktadır.

-Özellikle yurtdışında bir ziyarette bulunan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın toplantı yapılan yerde Türk Bayrağı’nın bulunmadığına ilişkin BDP milletvekillerinin uyarıları üzerine, Türk Bayrağı konulmasıyla ilgili beyanları dikkat çekmektedir.

 

BDP, ‘Türk’ sözünü ırkçılık sayan parti

 

-Türkiye’yi gelecekte özerk bölgelere ayrılmış, aralarına nifak sokulmuş,  halkı parçalanarak birbirine düşürülmüş bir ortama  sürükleyen hukuksal ve anayasal gelişmeleri halkın anlamaya başladığı bir sırada ‘Türk’ sözünü ırkçılık sayan BDP’lilerin, Türk Bayrağı’nı aşırı derecede kullanamaya başlamaları iyi niyetten yoksundur.

Gerçek olan şudur: AKP anayasal süreci PKK ve BDP ile birlikte yapmaktadır. Bunu kamufle etmek için Türk Bayrağı bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Her zaman iki yüzlü siyaset götüren AKP’nin ve BDP’nin bu tavrını halkımızın dikkatine sunmayı görev sayıyoruz.

 

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