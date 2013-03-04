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Politika

Bakan Çağlayan: Türk bayrağını otele BDP'li vekil astırdı

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan'ın Türk bayrağı hassasiyetine dikkat çekti

04 Mart 2013 12:45

Suudi Arabistan’da temaslarda bulunan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, heyette yer alan BDP Milletvekili Esat Canan’ın, kaldıkları otelde Türk bayrağının bulunmamasına tepki göstererek bayrağın asılmasını sağladığını aktardı.

- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Riyad'daki resmi temaslarının ardından Abu Dhabi'ye geçerken uçakta Türk işadamlarına hitap etti.

Heyette AKP, CHP, MHP ve BDP milletvekillerinin de bulunduğuna dikkati çekerek, ''Bakın hepimiz Türkiye için çalışıyoruz, Allah bu birlik beraberliğimizi bozmasın'' dedi.

Bakan Çağlayan, BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan’ın Türk bayrağı hassasiyetine dikkat çekti.
Çağlayan, ''Sayın Canan, otelin önünde bulunan direklerde Türk bayrağının bulunmadığını görerek, yöneticilere kızmış ve derhal Türk bayrağının da çekilmesini istemiştir. Üstelik her geldiğimde bayrağı göreceğim diyerek de uyarmıştır. Görüldüğü gibi hepimiz de Türkiye'yi, Türkiye'nin iyiliğini, çıkarını düşünüyoruz. Allah bu birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın'' diye konuştu.

Barış sürecinin devam etmesi gerektiğine işaret eden Çağlayan, bunun Türkiye'ye çok şeyler kazandıracağını, kardeşliği, birliği, beraberliği pekiştireceğini, bundan vazgeçilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

 

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