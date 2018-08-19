Siyasetçilerin bayram programı belli oldu

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala siyasetçilerin salı günkü programı da belli oldu. Siyasetçilerin büyük kısmı Ankara'da kalırken; bazıları da memleketlerine gidecek.

İşte siyasetçilerin bayram programları...

-TBMM Başkanı Binali Yıldırım bayramın ilk günü İstanbul'da olacak. Yıldırım daha sonra memleketi Erzincan'a geçecek.

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramı ailesiyle başkentin dışında geçirecek.

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı'nda Ankara'da olacak. MHP'de bayramlaşma bayramın ikinci günü saat 14.00'te parti genel merkezinde yapılacak.

-İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı memleketi Kocaeli'de karşılayacak. Akşener, bayramın ikinci günü Ankara'da bulunacak ve partililerle bayramlaşacak.

-BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Tacettin Camisi'nde kılacak ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret edecek. Destici, bayramın ikinci günü parti genel merkezinde saat 12.30'da partililerde bayramlaşacak.

-Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bayramı Ankara'da karşılayacak liderlerden. Karamollaoğlu, bayram namazını parti genel merkezinin yanındaki Hamidiye Camisi'nde kılacak, partililerle ikinci gün bayramlaşacak.

-Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ise bayramda memleketi Afyonkarahisar'da olacak.

-Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bayarım İstanbul'da geçirecek.

-DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramın birinci günü Aydın'da olacak. Aksakal, bayramın ikinci günü saat 14.00'te parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.