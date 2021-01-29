Siyaset kulisleri hareketlendi: AKP, Millet İttifakı'nı bölmek istiyor, CHP erken seçim hazırlıklarına başladı, HDP sahaya iniyor

AKP ve MHP, Cumhur İttifakı'nı genişletmenin yollarını arıyor. Millet İttifakı'nı bölmek üzerine yapılan planda hedefte Saadet Partisi ve İyi Parti var. CHP de bu gelişmelere sonrası hamlelerini hızlandırdı ve DEVA Partisi, Gelecek Partisi gibi AKP'den kopmuş partilerle görüşmeleri hızlandırdı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İyi Parti lideri Meral Akşener’e ‘evine dön’ çağrısı karşılık bulmasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saadet Partisi kurucularından Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretinin yankıları sürüyor. Asiltürk’ün Cumhur İttifakı’na sıcak baktığı, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun ise Millet İttifakı’ndan yana tavır aldığı konuşuluyor. HDP’yi muhalefeti bölmenin anahtarı olarak gören Saray, CHP’yi yalnız bırakmaya çalışıyor. Son olarak ittifaklara ilişkin konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “CHP-HDP’yi ayrı bir yerde, İYİ Parti-Saadet Partisi’ni ayrı bir yerde tutuyorum” şeklindeki ifadeleri dikkat çekiyor.

CHP ve DEVA Partisi'nden erken seçim görüşmesi

BirGün'ün haberine göre, AKP-MHP blokunun hamlelerinin ardından muhalefet cephesi de hareketlendi. Yeni Anayasa, sistem değişikliği ve erken seçim tartışmaları muhalefet partilerinin ikili diyaloğunu hızlandırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ı ağırladı. Kılıçdaroğlu’nun geçen yıl yaptığı ziyarete karşılık gerçekleştirilen buluşmada, olası bir erken seçime karşı alınacak pozisyon konuşuldu. Babacan, Kılıçdaroğlu’na güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin öneriler içeren çalışmasını iletti. Kılıçdaroğlu’nun da kendi çalışmaları hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

HDP sahaya çıkıyor

Muhalefetin ‘ittifak dışı’ üyesi HDP ise Millet İttifakı üyesi partiler ile AKP’den çıkan isimlerin kurduğu yeni partileri ziyaret etme kararı aldı. Parti yönetiminin muhalefetin diğer isimleri ile görüşerek olası bir erken seçime karşılık görüş alışverişinde bulunmak istedikleri ifade edildi.

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, gelecek ay Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu. Bu talebe ilk yanıtı Karamollaoğlu verdi. HDP’nin görüşme trafiği, Pazartesi günü Saadet Partisi ile başlayacak.