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Politika

Siyaset gündemi

Genel Kurulda Cumhurbaşkanlığı, TBMM, RTÜK, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, MİT, MGK, TODAİ 2009 yılı bütçeleri görüşülecek.

17 Aralık 2008 02:00

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BM Genel Sekreterinin Sudan Özel Temsilcisi Eşref Gazi ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. (Saat: 15.00)

2- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Georgi Parvanov, Ankara temaslarını sürdürüyor.
- Parvanov, TBMM Başkanı Köksal Toptan'ı Meclis'te ziyaret edecek. (Saat: 10.00)
- Başbakan Erdoğan, Parvanov'la Ankara Swiss Otel'de görüşecek. (saat: 10.45)
- Parvanov, Türk-Bulgar İş Konseyi toplantısı dolayısıyla TOBB tarafından TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde verilecek öğle yemeğine Cumhurbaşkanı Gül ile katılacak.
(Saat: 12.00)

3- TBMM Başkanı Toptan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a iadeyi ziyarette bulunacak.
- Toptan, parlamento muhabirleri basın merkezinin açılışını da yapacak. (Saat: 16.00/10.45)

4- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'ya gidecek.
- Erdoğan, toplu açılış ve TOKİ konutlarının anahtar teslim törenine, Konya Valiliğince düzenlenen akşam yemeğine ve Mevlana'nın 735. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılacak. (Saat: 13.00/17.30/19.00)
-Başbakan Eroğan'ın Konya programına Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da katılacak.

5- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Konya'da Mevlana'yı anma törenlerine katılarak konuşma yapacak. (Saat: 19.00)

6- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, İstanbul Kalkınma Ajansının kuruluş ve ilk yönetim kurulu toplantısına ilişkin İstanbul Valiliğinde basın toplantısı yapacak. (Saat: 10.00)
- Ekren, iş dünyasının üst yöneticileriyle bir araya da gelecek. (Saat: 12.30)

7- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile Tunus Ticaret ve El Sanatları Bakanı Ridha Touiti, Ankara'da, Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi Toplantısı sonuç protokolünü imzalayacak.
(Saat: 17.00)

8- Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Ankara'da, "Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı" çalıştayının açılışında konuşacak. (Saat: 10.00)

9- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı Igor Levitin ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde görüşecek. (Saat: 10.00)
- Yıldırım, Tuzla Tersaneler Bölgesi'ni ziyaret edecek. (Saat: 14.30)

10- Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, İzmir'de, Ege Bölgesi Sanayi Odasının, "2007 Yılı Başarılı Sanayiciler Ödül Töreni"ne ve akşam yemeğine katılacak. (Saat: 15.00/19.00)

11- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Su Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen "7. Ulusal Temiz Enerji Günleri"nin açılış törenine katılacak. (Saat: 10.00)

12- Kültür ve Turizm Bakanı Günay, Konya'da belediye başkanlığı ve AKP İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Saat: 15.00/16.00)

13- TBMM'den...
- Genel Kurulda Cumhurbaşkanlığı, TBMM, RTÜK, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, MİT, MGK, TODAİ, Başbakanlık YDK, Gümrük Müsteşarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün 2009 yılı bütçeleri görüşülecek.
(Saat: 11.00)
- Adalet Komisyonunda, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek. (Saat: 10.30) 

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