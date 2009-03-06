Siyaset bıyıksız olmaz!

Türkiye, Avrupa'da bakan, vekil büyükelçi sayısında küme düşme bölgesinde. Sadece hukuk alanında yüzü gülüyor



Avrupa Konseyi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı bir araştırmaya göre Türkiye, kadınların politika, yerel yönetimler ve diplomasi alanlarındaki temsiliyetlerinde Avrupa sıralamasında gerilerde yer alıyor.



Deutsche Welle'nin haberine göre Türkiye, Avrupa Konseyi'nin konuyla ilgili raporunda, kadın milletvekili sayısında 42 Avrupa ülke arasında sondan dördüncü sırada geliyor. Verilere göre Türkiye'de kadın milletvekili oranı yüzde 9,1. Bu alanda Türkiye'nin gerisinde bulunan ülkeler Malta, Ukrayna, Ermenistan ve Gürcistan. En fazla kadın milletvekiline sahip ülkeler ise sırasıyla İsveç, Finlandiya ve Hollanda. Bu üç ülkede kadın milletvekili oranı, Avrupa Konseyi'nin yüzde 40 hedefinin üstünde. Belçika, Danimarka ve Norveç'in kadın milletvekili oranları da yüzde 35'i aşmış durumda. Bu alanda Avrupa ortalaması yüzde 21,7.



Türkiye'de kadın bakan az



Türkiye, kadın bakan konusunda ise Avrupa'nın en yoksul ülkeleri arasında. Tek bir kadın bakana sahip olan Türkiye'nin, bugün bu alanda gerisinde sadece Azerbaycan, Bosna-Hersek, Monako, Karadağ ve Romanya bulunuyor. En fazla kadın bakana sahip ülkeler Finlandiya (20 bakandan 12'si), İspanya (17 bakandan 9'u), Avusturya (13 bakandan 6'sı) ve İsveç (22 bakandan 10'u).



Belediye başkanlarının çoğu erkek



Türkiye, kadın belediye başkanı sıralamasında da, 42 Avrupa ülkesi arasında sondan dördüncü. Türkiye'deki 3 bin 225 belediye başkanının sadece 18'i kadın. Bir diğer deyişle, kadın belediye başkanı oranı yüzde 0,6. Bu alanda Türkiye'den daha kötü skora sahip ülkeler, hiçbir kadın belediye başkanı olmayan Ermenistan, Lichtenstein ve Monako. En fazla belediye başkanına sahip ülkeler ise Rusya (yüzde 29,5), İzlanda (yüzde 26,9) ve İsveç (yüzde 26,9. Türkiye, kadın belediye meclisi üyesi sayısında da Avrupa sıralamasında sondan üçüncü konumda.



Kadın büyükelçilerin sayısı yetersiz



Türk kadınının temsiliyet karnesi diplomatik alanda da pek parlak değil. Türkiye'nin 166 büyükelçisinden sadece 15'i kadın. Bu da kadınların bu alandaki temsil oranının yüzde 9 olduğu anlamına geliyor. Avrupa genelinde kadınların bu alanda ortalama temsiliyet oranı yüzde 14,8. Türkiye bu alanda Avrupa sıralamasında sondan 11'inci. İtalya, Almanya, Bulgaristan ve Portekiz gibi AB ülkelerinin kadın büyükelçi sayısı Türkiye'ninkinden daha az. Yunanistan bu alanda Avrupa sonuncusu. Türkiye'nin 58 başkonsolosunun da sadece 2'si kadın.



Türk kadınları hukuk dünyasında başarılı



Türk kadınının hukuk dünyasındaki temsiliyeti ise daha parlak. Avrupa'da kadınların üst düzey mahkemelerdeki temsiliyet oranı ortalama yüzde 27,6 iken, Türkiye'de bu oran yüzde 36,1. Avrupa Konseyi verilerine göre, Türkiye'deki üst düzey 1126 yargıçtan 407'sini kadınlar oluşturuyor. Bu alanda Avrupa birincisi Macaristan, sonuncusu ise Ermenistan.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) kadın vekil oranı ise yüzde 20,8. Türkiye'nin bu platformdaki asil ve yedek 24 üyesinin sadece 5'i kadın. Bu alanda Avrupa ortalaması yüzde 29,3. En yüksek temsiliyet oranına sahip ülke yüzde 58,3 ile İsveç. En düşük temsiliyeti ise yüzde 7,1 ile Macaristan ve Belçika paylaşıyorlar.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi, 2003 yılında aldığı bir tavsiye kararında, kadınların da erkeklerin de karar organlarında temsiliyet oranlarının yüzde 40 olması hedefini koymuştu.

