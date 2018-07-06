“Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü'nün istihdam olanakları çok fazla”

İSTANBUL, (DHA)- YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) stresini üzerinden atan aday öğrenciler, tercihleri konusunda çalışmalara başladı. siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü hakkında aday öğrencileri bilgilendiren Dr. Öğr. Üyesi İdris Güzel, \"Bu bölümlerden mezun olanlar kamu kurum ve kuruluşlarında, özellikle bürokrasinin her kademesinde istihdam edilebilirler\" dedi.

Polis teşkilatında birinci sınıf emniyet müdürü olarak yıllarca görev yaptıktan sonra akademisyenliğe adım attığını söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi İdris Güzel, \"Kaymakam, idari hâkim, müfettişlik gibi üst düzey görevlere gelebilirler. İçişleri Bakanlığı’nın uzman kadrolarında, diğer bakanlıkların uzman kadrolarında, göç idaresinde, idari işlerde, üniversitelerin idari yapılarında veya eğitim kademelerinde kendilerine rahatlıkla yer bulabilir. Ayrıca çeşitli kurslar alarak kolluk birimlerinde görev alabilirler. Kamu veya özel bankalarda müfettişlik, uzmanlık gibi kademelerde çalışarak, üst düzey yöneticiliğe yükselebilirler. Özel sektörde de istihdam olanakları çok fazla. Bölüm mezunları buralarda da rahatlıkla görev alabilirler. Belediyeler veya daha geniş söylersek, mahalli idarelerde de çeşitli pozisyonlarda istihdam edilebilirler. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü bu anlamda önü en açık bölümlerden biri” diye konuştu.

“SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL, DÜNYADA DA TANINIR HALE GELİYORUZ”

Güzel, “Üniversitemiz çok daha iyi yerlere gelecek, bunun için bizler de elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Çok önemli ve geniş katılımlı uluslararası seminerler düzenliyoruz. Okulumuz sadece Türkiye’de değil, dünyada da tanınır hale geliyor. Büyüme devam edecek ve daha da güzel yerlere gelecek” dedi.

“DÖNEMSEL SINAVLAR TAKİP EDİLMELİ”

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü öğrencileri için yabancı dil bilmenin önemine değinen Güzel, “Bugün artık yabancı dil olmazsa olmaz. Yabancı dillerinin akıcı hale gelmesi gerek. Ayrıca devlet kademelerinde görev almak istiyorlarsa KPSS’ye girmeleri gerek. Sınavda iyi puan almaları için, daha okurken derslerine özen göstermeleri gerekiyor. Zaten KPSS’de karşılarına gelecek olan sorular bölümde öğretiliyor. Bu anlamda bölümde okuyanların, derslere özen göstermesi gerek. Tabi bir diğer husus iş ve alım ilanlarını takip etmeleri, gözden kaçırmamaları gerek. Bu sınavlar dönemsel olduğundan başvuruları takip etmeliler. Son olarak da artık yüksek lisans da olmazsa olmazlar arasına girdi. Kişinin kendi alanında bir nebze daha uzmanlaşmasına ihtiyaç duyuluyor. Biz de İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak öğrencilerimize yüksek lisans konusunda elimizden gelen yardımı sağlamaya çalışıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

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