Siyaset Akademisi'nde ilk dersi Başbakan Yardımcısı Şimşek verdi

BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bursa\'da Ak Parti\'nin Siyaset Akademisi\'nde ilk dersi verdi. Birikimlerini paylaşan Şimşek, \"Türkiye iç ve dış mihraklardan kaynaklı olarak yaşadığı zorluklar ve dünyada yaşanan dalgalanmalara rağmen büyüme konusunda iyi bir performans sergiliyor” dedi.

Ak Parti AR-GE Başkanlığı tarafından bu yıl \'1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe\' sloganı ile 30 ilde gerçekleştirilen Siyaset Akademisi’nin Bursa ayağı başladı. İlk derste, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ve dünya ekonomisine dair bilgilerini aktardı. 8 hafta sürecek akademide, bakanlar, başbakan yardımcıları, milletvekilleri, yerel yöneticiler ve alanlarında uzman isimler ders verecek.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen açılış dersinde Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında bilgiler veren Mehmet Şimşek, ilk bölümde dünya ekonomisi hakkında sayısal veriler ve notlar aktardı. Şimşek, dersin ikinci bölümünde ise Türk ekonomisinin dünya ölçeğindeki durumunu özetledi. Türkiye’nin jeopolitik konumundan kaynaklanan terör tehdidine ve dünya ölçeğinde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen ekonominin gözle görülür bir biçimde büyüdüğüne vurgu yapan Şimşek, Türkiye’nin iş bulma ve satın alma paritesi konularında dünyada önemli bir yerde olduğunu anlattı.

Dünya genelinde büyük bir borç sorunu olduğunu belirten Şimşek, Türkiye’de ise borç yükünün gelişmiş birçok ülkeden dahi daha az seviyede olduğunu ifade etti. Türkiye ekonomisinin Ak Parti hükümetleri dönemlerinde gözle görülür gelişmeler yaşadığının altını çizen Şimşek, şunları söyledi:

“Türkiye, iç ve dış mihraklardan kaynaklanan zorluklar ve dünyada yaşanan dalgalanmalara rağmen büyüme konusunda iyi bir performans sergiliyor. Bu olumlu gelişmelerin devamının sağlanması için dünyadaki gidişatı iyi okumak, zamanın şartlarına göre güncellemeler yapmak gerekir. Bu da ancak hayatın her alanında zamana uygun reformlar yapmakla olur. Çok şükür ki hükümetlerimiz dönemlerinde dünyadaki trend ve üretim biçimlerine uygun önemli adımlar atıldı ve atılmaya da devam ediyor. İnşallah büyümemiz sürecek ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve partimizin ülkemizin önüne koyduğu büyük hedefler yolunda adımlarımızı hızlı ve sağlam bir şekilde atmaya devam edeceğiz.”



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