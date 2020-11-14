Erbaa’da siyanürlü altın arama çalışması yapan şirketin CEO’su Erdoğan'ın eski danışmanıymış

Tokat Erbaa’da siyanürlü altın arama çalışması yapan şirketin CEO’sunun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanı Ömer Özbay olduğu ortaya çıktı. Özbay ayrıca Erdoğan’a övgüler yapan "Bir Liderin Doğuşu" kitabının da yazarı.

Birgün gazetesinden Gökay Başcan'ın haberine göre 2011-2017 yılları arasından Erdoğan’ın danışmanlığını yapan Ömer Özbay’ın CEO’luğunu yaptığı Verusa Holding, Tokat'ın Erbaa ilçesi sınırları içerisinde yer alan Sakarat ve Boğalı yaylalarında 20 bin dönümlük arazide altın madeni arama ruhsatı aldı.10 milyon TL sermaye ile Galata Altın İşletmeli A.Ş kuran Verusa Holding, maden ruhsatını devrederek yapılacak tüm faaliyetleri bu şirket adıyla yapmaya karar verdi.

Tarım ve hayvancılıkla geçinen bölge halkı, şirketin sondaj çalışması yapmasından endişeli. Ordu'nun Fatsa ilçesinde altın madenciliği faaliyetinin bölgeye verdiği zararın ortada olduğunu belirten bölge halkı Erbaa’da da aynı şeylerin yaşanmamasını istiyor.

Yeşil Erbaa Çevre Platformu’nda yapılan açıklamada,“Fatsa örneği önümüzde dururken, bu cennet vatan köşesinde bir altın madeni açmak maden şirketi dışında hiç kimseye hele de bu köylerde, kasabalarda yaşayan insanlarımıza katkı sağlamayacaktır” denildi.