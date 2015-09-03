T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Siyam ikizleri ameliyatla ayrıldı

Almanya'da göğüs ve karından yapışık siyam ikizleri, 5 saat süren ameliyatla birbirinden ayrıldı.

03 Eylül 2015 19:58


Gürcistan'da bu yılın 12 Mart'ında dünyaya gelen Tamari ve Tebrole isimli yapışık tek yumurta ikizleri, Köln'deki Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nde başarılı bir operasyon geçirdi. Çocuk Cerrahisi Kliniği Başhekimi Thomas Boemers, ameliyatın iyi geçtiğini, ikizlerin bir süre daha yoğun bakımda kalacağını söyledi. Başhekim Boemers, “Her iki kızın da büyük ölçüde normal bir yaşam sürdüreceğini söyleyebiliriz” dedi.

Ortak karaciğer uzmanları zorladı

Müdahale Gürcistan'daki imkânlar yetersiz olduğundan ikizler Köln'e nakledildi. Ameliyat öncesi zaman alan detaylı muayenelerin yapıldığı açıklandı. Uzmanları zorlayan noktaların başında karaciğerin ayrılması geldi. Narkoz işleminin her ikisi için de eş zamanlı olarak yürütülmesinin de ayrıca sıkıntılı geçtiği belirtildi.

20 kişilik ameliyat ekibi

Ameliyatta Başhekim Boemers'in ekibi, farklı uzmanlık dallarından toplam 20 doktor ve görevliden oluştu. Münih'te tıp eğitimi gören Boemers, 2005 yılından bu yana Çocuk Cerrahisi Kliniği'nin başhekimliğini yapıyor.

Siyam ikizleri milyonda bir görülüyor

Yetkililer ameliyatın yaklaşık 81 bin euro tutan giderinin yardım kuruluşları tarafından karşılanacağını açıkladı. Siyam ikizleri ameliyatı Köln'deki Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nde ilk kez yapıldı. Tek yumurta ikizleri olan yapışık ikizler, döllenmiş yumurtanın hatalı organ gelişimine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Köln Çocuk Hastanesi uzmanlarına göre yapışık ikizlik milyon doğumda bir görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaMartTamariTebroleKölnHastanesiCerrahisi KliniğiCerrahisi Kliniği Başhekimi Thomas BoemersBoemersGürcistanBaşhekim BoemersDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24