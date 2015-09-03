Siyam ikizleri ameliyatla ayrıldı



Gürcistan'da bu yılın 12 Mart'ında dünyaya gelen Tamari ve Tebrole isimli yapışık tek yumurta ikizleri, Köln'deki Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nde başarılı bir operasyon geçirdi. Çocuk Cerrahisi Kliniği Başhekimi Thomas Boemers, ameliyatın iyi geçtiğini, ikizlerin bir süre daha yoğun bakımda kalacağını söyledi. Başhekim Boemers, “Her iki kızın da büyük ölçüde normal bir yaşam sürdüreceğini söyleyebiliriz” dedi.

Ortak karaciğer uzmanları zorladı

Müdahale Gürcistan'daki imkânlar yetersiz olduğundan ikizler Köln'e nakledildi. Ameliyat öncesi zaman alan detaylı muayenelerin yapıldığı açıklandı. Uzmanları zorlayan noktaların başında karaciğerin ayrılması geldi. Narkoz işleminin her ikisi için de eş zamanlı olarak yürütülmesinin de ayrıca sıkıntılı geçtiği belirtildi.

20 kişilik ameliyat ekibi

Ameliyatta Başhekim Boemers'in ekibi, farklı uzmanlık dallarından toplam 20 doktor ve görevliden oluştu. Münih'te tıp eğitimi gören Boemers, 2005 yılından bu yana Çocuk Cerrahisi Kliniği'nin başhekimliğini yapıyor.

Siyam ikizleri milyonda bir görülüyor

Yetkililer ameliyatın yaklaşık 81 bin euro tutan giderinin yardım kuruluşları tarafından karşılanacağını açıkladı. Siyam ikizleri ameliyatı Köln'deki Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nde ilk kez yapıldı. Tek yumurta ikizleri olan yapışık ikizler, döllenmiş yumurtanın hatalı organ gelişimine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Köln Çocuk Hastanesi uzmanlarına göre yapışık ikizlik milyon doğumda bir görülüyor.