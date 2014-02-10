Siyahi popstar, siyahları beyazlatan krem üretti!

Afrika kökenli popstar Dencia siyah teni beyaza çeviren krem üretti. Dencia’nın kendi ürettiği Whitenicious adlı krem, üç yıl sonunda siyah olan ten rengini beyaza çevirdi.

Şarkıcının siyahi insanlar için ürettiği ürün internet sitesinde “Doğal renginize sonsuza dek hoşçakal deyin, sadece 7 günde cildinizdeki farkı görün!” sloganıyla satılıyor.

Dencia ise açık tenli olmayı teşvik ettiği yönündeki iddialara “Ürünü kullananlar, Afrikalılar değil. Afro- Amerikalılar. Onlar da beyaz değil, siyah olmak istiyor. Bugün dünyadaki başarılı Afrikalılara bakarsanız, hepsinin manken Alek Wek kadar siyah olduğunu görürsünüz. Ben de Alek kadar siyah olsaydım, rengi açmazdım” şeklinde yanıt veriyor.