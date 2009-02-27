Siyah üzüm çekirdeği kanseri önlüyor

Cildi sıkılaştırıyor

Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nejdet Şen, siyah üzüm çekirdeğinin meyvesinden 3 kat fazla antioksidan madde içerdiğini antioksidanın, kanser, yaşlanma ve kalp krizi riskine karşı etkili olduğunu açıkladı.Yrd. Doç. Dr. Şen, “Yaptığımız araştırmalarda özellikle siyah üzüm ve çekirdeğinin diğer sarı üzüme göre daha fazla antioksidan içerdiğini belirledik. Vücut için son derece önemli olan antioksidan madde, hormonal dengeyi ve vücudu zararlı maddelere karşı korur. Bu da üzüm çekirdeğinin önemini ortaya koymaktadır. Siyah üzümü veya kurusunu yerken çekirdeklerin antioksidan etkisini artırmak için meyvesiyle birlikte yiyin” diye konuştu.Yrd.Doç.Dr. Şen, serbest radikaller olarak nitelendirilen, hücre ve dokulara zarar veren maddelerin üzüm çekirdeğinde bulunan antioksidanlarla azaltıldığını da belirterek şunları söyledi:“Serbest radikallerin neden olduğu zarar, en basit anlamda yaşlanma olarak tanımladığımız şeydir. Serbest radikallerden uygun şekilde korunmazsanız, çok daha hızlı yaşlanırsınız, eklemlerde bükülme zorluğu ve cilt sarkması da hızlanır. Üzüm çekirdeği antioksidan olmasının yanı sıra cildi daha sıkı ve elastiki yapar. Yaşlılık lekelerinin tedavisinde yararlıdır. Serbest radikaller, yaşlanmayla birlikte gelen eklem iltihabı, alerji, dolaşım bozuklukları, şeker hastalığı, karaciğer sirozu, kalp hastalıkları, damar tıkanıklığı gibi hastalıklarda rol oynar.”Diğer meyve ve sebzelere göre üzüm çekirdeğinde antioksidan oranının fazla olduğunu belirten Şen, günde bir avuç siyah üzümün sağlık için faydalı olduğunu ifade etti.