'Siyah Superman'in yönetmen adayları belli oldu

Siyah bir oyuncunun başrolünü üstleneceği yeni Superman filmini yönetmesi için görüşülen isimler arasında Steven Caple Jr., J.D. Dillard, Regina King ve Shaka King yer alıyor.

Bu yılın ilk aylarında DC evrenine yapımcılığını J.J. Abrams’ın üstleneceği yeni bir Superman filminin dâhil olacağı açıklanmıştı. Senaryosunu Ta-Nehisi Coates’in kaleme alacağı filmin başrolünde Superman’i canlandırması için siyah bir oyuncuya yer verilecek. Filmi yönetmesi için görüşülen isimler arasında ise Steven Caple Jr., J.D. Dillard, Regina King ve Shaka King gibi isimler yer alıyor.

Geçmişte seyirciyle Christopher Reeve, Brandon Routh ve son olarak Henry Cavill‘in performanslarıyla buluşan Superman’in hikâyesi, ilk defa siyah bir oyuncunun performansıyla ekrana taşınacak.



The Hollywood Reporter’ın haberine göre Coates bu filmin hikâyesini Kal-El adını taşıyan orijinal çizgiroman ile uyumlu olacak şekilde inşa ediyor. Filmin hikâyesinin 20. yüzyılda geçeceği düşünülüyor. Elbette henüz senaryonun son haline ulaşması için önümüzde uzun bir zaman var.

Hikâyeye dair tahminler yürütülüyor olsa da henüz yapım aşamasında olan projenin son halinin nasıl şekilleceneği bilinmiyor. Daha önce pek çok kez Superman karakterinin hikâyesinin temellerine inen yapımlarla karşılaştığımız için bu filmin yalnızca karakterin orijinal hikâyesine odaklanmaktansa daha fazla şey anlatması bekleniyor.

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