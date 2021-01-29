Siyah oyuncular için birçok duvarı yıkan Cicely Tyson, 96 yaşında hayatını kaybetti

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70'li yıllarda canlandırdığı karakterlerle sinema sektöründeki Afrikalı Amerikalı kadınlara karşı birçok stereotipi yıkan Cicely Tyson, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Tyson'ın hayatını kaybettiği menajeri Larry tarafından duyuruldu. Ünlü oyuncunun ölümüyle ilgili detay sunulmadı.

70 yıllık kariyerinde Tyson, ABD'nin siyah vatandaşlarını suçlu, süfli ve etik dışı gösteren yapımlarda oynamayı reddetti ve sıkça meslektaşlarına da aynısını yapması için çağrıda bulundu. Tyson, bundan suçlu bulduğu yapımları sıkça açık bir şekilde eleştirdi.

Tyson kariyeri boyunca 100'den fazla film, dizi ve müzikalde rol aldı. 88 yaşında "The Trip to Bountiful”daki rolüyle Tony Ödülü kazanan en yaşlı oyuncu oldu. 93 yaşında Tyson, Onursal Oskar ödülüne layık görüldü.