Siyah ışık deneyi: Covid-19 ne kadar hızlı yayılabilir?

T24 Dış Haberler

Japonya devlet kanalı NHKde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) yayılma hızını test etmek için bir deney yapıldı. Tek bir kişinin eline sürülen floresanlı boya, yarım saat boyunca önlemsiz yemek yenilen bir salonda herkese bulaştı.

NHK kanalı 10 kişilik bir deney yaptı. Deneyde bir kişinin eline floresanlı bir boya sürüldü. Bu kişi, 9 kişiyle birlikte açık büfenin olduğu bir kapalı mekanda yemek yemeye başladı.

Kimsenin önlem almadan yemek yediği salonda yarım saatin sonunda floresanın görünmesini sağlayan siyah ışık açıldı. Tek kişinin elindeki boyanın salonun yer yerine yayıldığı ortaya çıktı.

NHK'nin yaptığı test, Covid-19'un ne kadar hızlı ve geniş çevrelere bulaşabileceğini gözler önüne serdi.