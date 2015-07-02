Siyah çifti 'goriller' diye etiketleyen Google'dan özür

Google, yeni fotoğraf uygulamasının bir siyah çifti “goriller” diye etiketlemesi nedeniyle özür diledi.

Yeni uygulama, yüklenen fotoğrafları, yapay zeka yazılımı kullanarak otomatik olarak etiketliyor. Hata, fotoğrafta yer alan New Yorklu yazılımcı Jacky Alcine adlı yazılımcı tarafından gündeme getirildi. Bunun ardından Google, hatanın ırkçı çağrışımları nedeniyle sosyal medyada eleştirildi.

Jacky Alcine’nin Twitter üzerinden temas kurduğu Google yöneticilerinden Yonatan Zunger "Bu yüzde yüz normal değil. Bu benim asla olmasını istemeyeceğim hatalardan biri” dedi. Zunger başkalarının da benzer hatalarla karşılaşmaması için Google’ın gerekli önlemleri aldığını söyledi.

Yonatan Zunger, hem etiketlemede kullanılan yanlış anlaşılabilecek sözler hem de koyu tenli kişileri tanıma programlarında iyileştirme çalışmaları yaptıklarını belirtti. Google Photos daha önce Mayıs’ta da köpekleri at olarak etiketlemişti.

Kullanıcılar, yanlış etiketleri kaldırabiliyor.

Program “makina öğrenimi” adı verilen bir teknolojiye dayandığı için bunun programın zamanla hatalarını düzeltmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Ancak Google yetkilileri, son hatayla ilgili hassasiyetin bilincinde olduklarını söylediler.

Google’ın bir sözcüsü "Bu hata karşısında dehşete düştük ve gerçekten üzgünüz. Bu tür şeylerin yeniden yaşanmaması için önlem alıyoruz” dedi.