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Kültür-Sanat

SİYAD’ın tepki gösterdiği Blade Runner 2049, gişede bekleneni vermedi

Dünya genelindeki hasılatı 50.2 milyona ulaşan filmi Türkiye’de 57 bin 299 kişi izledi

09 Ekim 2017 21:07

Çeviri: Gonca Tokyol

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Yönetim Kurulu’nun Türkiye gösteriminde bazı sahnelerinin sansürlenmesine tepki gösterdiği Blade Runner 2049 filmi, gişede bekleneni veremedi. Cuma günü vizyona giren film, dağıtımcı Warner Bros’un 50 milyon dolarlık beklentisine karşılık hafta sonunda ABD’de 31.5 milyon dolar hasılat elde etti. Dünya genelindeki hasılatı 50.2 milyona ulaşan filmi Türkiye’de ise 57 bin 299 kişi izledi. 

Ünlü oyuncular Harrison Ford ve Ryan Gosling’in başrollerini paylaştığı Blade Runner 2049’un 163 dakika olmasının izlenme oranlarını etkilediği kaydedilirken, 1982 tarihli distopik kültün devam filminin Sony and Alcon Entertain’e 150 milyon dolara mal olduğu ifade edildi. 

Çoğunlukla 25 yaş üstü erkek izleyiciye hitap eden filmin, sadık hayranlarının ilgisi sayesinde vizyona girdiği hafta sonunda ABD’de en çok izlenen film olduğunu belirten comScore analisti Paul Dergarabedian, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Uzun gösterim süresi ve kadınlar arasında daha az ilgi çekmesi, filme dair beklentilere ulaşılmasını zorlaştırdı” dedi. 

Sony Pictures’ın Türkiye sinemalarına özel olarak filmin bazı sahnelerine sansür uygulamasına tepki gösteren SİYAD Yönetim Kurulu, Blade Runner 2049’u Türkiye piyasası için sansürlemenin, Türkiye’deki sinema izleyicilerine hakaret olduğunu savunmuştu. Yayınladığı açık mektupta, ”Türkiye’ye Blade Runner 2049’ın oto-sansürlü bir versiyonunu sunmanızı infialle karşılıyor ve de bunu 'yerel kültüre saygı' olarak meşrulaştırma çabanızdan derin rahatsızlık duyuyoruz. Kendini 'yerel bir kültür' için neyin uygun olup neyin uygun olmadığına karar verme yetkisinde görüp bunu söz konusu 'kültüre' empoze etmek, o 'kültüre' yapılabilecek en büyük saygısızlıkların başında gelir” ifadelerini kullanan yönetim kurulu, özür ve düzeltme talep etmişti. 

 

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