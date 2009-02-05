SİYAD’dan bir günlük festival

Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) geçen ay ilk kez düzenlediği “Bir Günlük Festival”in ikincisi bir kez daha Türk filmlerine ev sahipliği yapıyor.





SİYAD’ın düzenlediği “Bir Günlük Festival”lerin ikincisi 7 Şubat Cumartesi, İstanbul Modern’de gerçekleştiriliyor. “Cinsiyetler Arası Yolculuklar” başlığını taşıyan etkinlik Türk sinemasının birbirinden ilginç dört filmini sinemaseverlerle buluşturuyor.



Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) geçen ay ilk kez düzenlediği “Bir Günlük Festival”in ikincisi bir kez daha Türk filmlerine ev sahipliği yapıyor. Festivalde bu kez cinsiyet ve cinsellik konularını, kendilerine özgü ve Türk sinemasında pek rastlanmayan bir bakışla ele alan dört film gösteriliyor: “Köçek” (Nejat Saydam), “Beddua” (Osman Seden), “Dönersen Islık Çal” (Orhan Oğuz) ve “Kadın Hamlet” (Metin Erksan).



“Köçek”te Müjde Ar son derece ilginç bir rolde, bir erkek olarak karşımıza çıksa da, baştan sona sürprizlerle dolu bu benzersiz öyküde film boyunca iki cinsiyet arasında farklı duraklara uğruyor.



Bülent Ersoy, 1980 yapımı “Beddua”da cinsiyeti ne kendisi, ne de başkaları tarafından tam kabullenilmeyen bir şarkıcıyı; Fikret Kuşkan “Dönersen Islık Çal”da kendisi gibi toplumun kenarında kalmış bir cüceyle yolu kesişen bir travestiyi canlandırıyor.



Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Metin Erksan’ın “Kadın Hamlet”i ise Shakespeare’in efsanevi karakterine, Erksan’ın kendine özgü, yaratıcı ve şaşırtıcı penceresinden bakıyor.



“Dönersen Islık Çal”, “Köçek”, “Beddua” ve “Kadın Hamlet”, 7 Şubat Cumartesi günü İstanbul Modern’de, sırasıyla 12:00, 14:00, 16:00 ve 18:00 seanslarında gösterilecek. Sinemaseverler, sadece İstanbul Modern Müzesi’ne giriş bileti alarak Bir Günlük Festival’de diledikleri sayıda filmi ücretsiz izleyebilecek.