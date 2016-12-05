SİYAD yeni yönetimini seçti

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) önceki gün yapılan Olağan Genel Kurulunda yeni yönetimini seçti. Yapılan oylama ile Tül Akbal Süalp'ın yeniden başkan seçildi

Yönetim Kurulu, genel kuruldan sonra kendi içinde yaptığı iş bölümünde Tül Akbal Süalp’ı yeniden başkan, Okan Arpaç’ı yeniden başkan yardımcısı, Kaya Özkaracalar’ı yeniden genel sekreter, Ali Deniz Şensöz’ü ise sayman olarak seçti, Ayça Çiftçi’yi basınla ilişkiler ile görevlendirdi.

SİYAD’ın Yedek üyeleri ise Janet Barış, Senem Erdine, Çağdaş Günerbüyük, Yusuf Güven ve Gözde Onaran oldu.

47. SİYAD Türk Sineması Ödülleri gecesinde sahneye çıkan Cem Yılmaz, "müsait" kelimesini "flört etmeye hazır olan kadın" olarak tanımlayan Türk Dil Kurumu'na böyle göndermede bulunmuştu:

"Sinema yazarları sahte 'Emek'e gitmeyecek!"

Genel Kurulu, Karaköy’deki TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent konferans salonunda, üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Yayınlanan Genel kurulda sonuç bildirgesi SİYAD’ın, Ülkemizde basına yönelik baskılar ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlaller dahil olmak üzere insan haklarına yönelik ihlallerin karşısında tavır almayı, Türkiye’de sinemanın sansür, sinema emekçilerinin çalışma koşulları, tekelleşme dahil olmak üzere sorunlarına işaret etmeyi, bu sorunlara karşı mücadele bağlamında sinema sektörü bileşenleri ile dayanışma içinde olmayı kararlaştırdı.

Emek Sineması’nın yıkılmasına karşı yürütülen mücadelenin kararlı bir bileşeni olmayı sürdürüleceği belirtilen bildirgede “Bu çerçevede sahte ‘Emek’ sinemasındaki etkinliklere katılmama kararını teyit eder” denildi.