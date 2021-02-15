SİYAD Onur ve Emek Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

SİYAD Onur Ödülleri’nin oyuncu Nur Sürer ile belgesel sinemacı Can Candan’a, Emek Ödülü’nün ise Cine Majestic Sinemaları’nda makinist olarak görev yapmakta olan emektar sinema çalışanı Ali Koçoğlu’na verileceği açıklandı.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödül Töreni’nde Onur Ödülleri’nin oyuncu Nur Sürer ile belgesel sinemacı Can Candan’a, Emek Ödülü’nün ise Cine Majestic Sinemaları’nda makinist olarak görev yapmakta olan emektar sinema çalışanı Ali Koçoğlu’na verileceğini açıkladı.

filmloverss.com'un haberine göre; 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nin kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adayları da belli oldu. En İyi Film başta olmak üzere diğer dallardaki adaylar daha önce açıklanmıştı. 2020 Türkiye sinemasının toplam 16 kategoride SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenecek olan en iyileri, Mart ayında gerçekleştirilecek törende açıklanacak.

53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nin Adayları Yeni Açıklanan Kategorileri

SİYAD Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü adayları:

Bina – Orçun Behram

Bir Annenin Sonatı [kısa metraj] – Fehmi Öztürk

Free Fun [kısa metraj] – Fehmi Öztürk

Peri: Ağzı Olmayan Kız – Can Evrenol

Tapınak [kısa metraj] – Murat Uğurlu

SİYAD Kısa Film Ödülü adaylar:

Büyük İstanbul Depresyonu – Zeynep Dilan Süren

Paydos – Öykü Orhan

Sürgünde Bir Yıl – Malaz Usta

Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye – Yavuz Akyıldız

Yara – Onur Güler

SİYAD Orta-Uzun Metraj Belgesel Ödülü adayları:

Ah Gözel İstanbul – Zeynep Dadak

Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü – Alper Şen

Hayalimdeki Sahneler – Metin Akdemir

Maddenin Halleri – Deniz Tortum

Mimaroğlu – Serdar Kökçeoğlu

Miss Holokost Survivor – Eytan İpeker

SİYAD Kısa Metraj Belgesel Ödülü adayları:

Buluşma – Nurbanu Asena

Cemile Sezgin – Aylin Kuryel, Raşel Meseri

Oyuncakçı Saklı Yadigarlar – Yağmur Kartal

Seval – Ahmet Keçili

Silivri’den Mektuplar (Letters from Silivri) – Adrian Figuero.