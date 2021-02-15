SİYAD Onur ve Emek Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

SİYAD Onur Ödülleri’nin oyuncu Nur Sürer ile belgesel sinemacı Can Candan’a, Emek Ödülü’nün ise Cine Majestic Sinemaları’nda makinist olarak görev yapmakta olan emektar sinema çalışanı Ali Koçoğlu’na verileceği açıklandı.
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödül Töreni’nde Onur Ödülleri’nin oyuncu Nur Sürer ile belgesel sinemacı Can Candan’a, Emek Ödülü’nün ise Cine Majestic Sinemaları’nda makinist olarak görev yapmakta olan emektar sinema çalışanı Ali Koçoğlu’na verileceğini açıkladı.
filmloverss.com'un haberine göre; 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nin kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adayları da belli oldu. En İyi Film başta olmak üzere diğer dallardaki adaylar daha önce açıklanmıştı. 2020 Türkiye sinemasının toplam 16 kategoride SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenecek olan en iyileri, Mart ayında gerçekleştirilecek törende açıklanacak.
53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nin Adayları Yeni Açıklanan Kategorileri
SİYAD Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü adayları:
Bina – Orçun Behram
Bir Annenin Sonatı [kısa metraj] – Fehmi Öztürk
Free Fun [kısa metraj] – Fehmi Öztürk
Peri: Ağzı Olmayan Kız – Can Evrenol
Tapınak [kısa metraj] – Murat Uğurlu
SİYAD Kısa Film Ödülü adaylar:
Büyük İstanbul Depresyonu – Zeynep Dilan Süren
Paydos – Öykü Orhan
Sürgünde Bir Yıl – Malaz Usta
Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye – Yavuz Akyıldız
Yara – Onur Güler
SİYAD Orta-Uzun Metraj Belgesel Ödülü adayları:
Ah Gözel İstanbul – Zeynep Dadak
Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü – Alper Şen
Hayalimdeki Sahneler – Metin Akdemir
Maddenin Halleri – Deniz Tortum
Mimaroğlu – Serdar Kökçeoğlu
Miss Holokost Survivor – Eytan İpeker
SİYAD Kısa Metraj Belgesel Ödülü adayları:
Buluşma – Nurbanu Asena
Cemile Sezgin – Aylin Kuryel, Raşel Meseri
Oyuncakçı Saklı Yadigarlar – Yağmur Kartal
Seval – Ahmet Keçili
Silivri’den Mektuplar (Letters from Silivri) – Adrian Figuero.