SİYAD ödüllerine 'Kış Uykusu' damga vurdu

Türkiye’nin en uzun soluklu sinema ödüllerinden SİYAD Ödülleri 47. kez sahiplerini bulurken, 'Yüzyılın En İyi Filmi' Yılmaz Güney'in Umut'u oldu.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen ‘Yüzyılın 100 Filmi’ listesinin ilk on sırası da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen törende açıklandı.

radikal.com.tr'nin haberine göre, bu yıl ödül törenine Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kış Uykusu’ filmi damga vurdu. Altın Palmiyeli yapım En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil altı dalda ödül kazandı.

‘Kış Uykusu’ oyuncu dallarında da sinema yazarlarının tercih ettiği yapım oldu.



Filmin oyuncularından Melisa Sözen, En İyi Kadın Oyuncu; Haluk Bilginer, En İyi Erkek Oyuncu; Ayberk Pekcan ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçildi. Filmin bir diğer ödülü ise Gökhan Tiryaki’nin elde ettiği En İyi Görüntü Yönetimi oldu

Deniz Akçay Katıksız, ‘Köksüz’ ile Mahmut Tali Öngören En iyi Senaryo Ödülü’nü elde ederken; bu filmin oyuncusu Lale Başar, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi.

Unutursam Fısılda filmi, Kenan Doğulu ile En İyi Müzik, Soydan Kuş ile En İyi Sanat Yönetimi ödüllerine uzanırken, kurgu ödülü Sivas filmine gitti.

Gecede Nebahat Çehre, Yavuz Turgul, Atilla Özdemiroğlu, Genco Erkal’a onur ve İrfan Demirkol’a da özel emek ödülü de takdim edildi.

Yüzyılın en iyi filmi 'Umut'

Sinema Yazarları Derneği, Türkiye Sineması’nın 100. Yılı kutlamaları vesilesiyle bu yıl özel bir seçim daha gerçekleştirdi. SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenen ‘Yüzyılın 100 Filmi’ listesinin zirvesinde bulunun on film de törende ilan edildi. Sinema Yazarlarının seçimiyle ‘Umut’ birinci sıraya yerleşti. ‘Umut’u sırasıyla şu filmler takip etti: Yol, Sevmek Zamanı, Anayurt Oteli, Vesikalı Yârim, Muhsin Bey, Sürü, Selvi Boylum Al Yazmalım, Masumiyet, Bir Zamanlar Anadolu’da.

47. SİYAD ÖDÜLLERİ

En iyi film

Kış Uykusu - Zeyno Film, Memento Films, Bredok Films

En iyi yönetim

Nuri Bilge Ceylan - Kış Uykusu

Mahmut Tali Öngören En iyi senaryo

Deniz Akçay - Köksüz

Cahide Sonku En iyi kadın oyuncu performansı

Melisa Sözen - Kış Uykusu

En iyi erkek oyuncu performansı

Haluk Bilginer - Kış Uykusu

En iyi yardımcı kadın oyuncu performansı

Lale Başar - Köksüz

En iyi yardımcı erkek oyuncu performansı

Ayberk Pekcan - Kış Uykusu

En iyi müzik

Kenan Doğulu - Unutursam Fısılda

En iyi görüntü yönetimi

Gökhan Tiryaki - Kış Uykusu

En iyi kurgu

Yorgos Mavropsaridis - Sivas

En iyi sanat yönetimi

Soydan Kuş - Unutursam Fısılda

En iyi belgesel film adayları

Tepecik Hayal Okulu, Güliz Sağlam

En iyi kısa film adayları

Müjdeler Var Yurdumun Toprağına Taşına, Erdi Sinemam 100 Şeref Yaşına!, Melik Saraçoğlu & Hakkı Kurtuluş