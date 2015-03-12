SİYAD ödüllerine 'Kış Uykusu' damga vurdu

Türkiye’nin en uzun soluklu sinema ödüllerinden SİYAD Ödülleri 47. kez sahiplerini bulurken, 'Yüzyılın En İyi Filmi' Yılmaz Güney'in Umut'u oldu.
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen ‘Yüzyılın 100 Filmi’ listesinin ilk on sırası da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen törende açıklandı.
radikal.com.tr'nin haberine göre, bu yıl ödül törenine Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kış Uykusu’ filmi damga vurdu. Altın Palmiyeli yapım En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil altı dalda ödül kazandı.
‘Kış Uykusu’ oyuncu dallarında da sinema yazarlarının tercih ettiği yapım oldu.
Filmin oyuncularından Melisa Sözen, En İyi Kadın Oyuncu; Haluk Bilginer, En İyi Erkek Oyuncu; Ayberk Pekcan ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçildi. Filmin bir diğer ödülü ise Gökhan Tiryaki’nin elde ettiği En İyi Görüntü Yönetimi oldu
Deniz Akçay Katıksız, ‘Köksüz’ ile Mahmut Tali Öngören En iyi Senaryo Ödülü’nü elde ederken; bu filmin oyuncusu Lale Başar, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi.
Unutursam Fısılda filmi, Kenan Doğulu ile En İyi Müzik, Soydan Kuş ile En İyi Sanat Yönetimi ödüllerine uzanırken, kurgu ödülü Sivas filmine gitti.
Gecede Nebahat Çehre, Yavuz Turgul, Atilla Özdemiroğlu, Genco Erkal’a onur ve İrfan Demirkol’a da özel emek ödülü de takdim edildi.
Yüzyılın en iyi filmi 'Umut'
Sinema Yazarları Derneği, Türkiye Sineması’nın 100. Yılı kutlamaları vesilesiyle bu yıl özel bir seçim daha gerçekleştirdi. SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenen ‘Yüzyılın 100 Filmi’ listesinin zirvesinde bulunun on film de törende ilan edildi. Sinema Yazarlarının seçimiyle ‘Umut’ birinci sıraya yerleşti. ‘Umut’u sırasıyla şu filmler takip etti: Yol, Sevmek Zamanı, Anayurt Oteli, Vesikalı Yârim, Muhsin Bey, Sürü, Selvi Boylum Al Yazmalım, Masumiyet, Bir Zamanlar Anadolu’da.
47. SİYAD ÖDÜLLERİ
En iyi film
Kış Uykusu - Zeyno Film, Memento Films, Bredok Films
En iyi yönetim
Nuri Bilge Ceylan - Kış Uykusu
Mahmut Tali Öngören En iyi senaryo
Deniz Akçay - Köksüz
Cahide Sonku En iyi kadın oyuncu performansı
Melisa Sözen - Kış Uykusu
En iyi erkek oyuncu performansı
Haluk Bilginer - Kış Uykusu
En iyi yardımcı kadın oyuncu performansı
Lale Başar - Köksüz
En iyi yardımcı erkek oyuncu performansı
Ayberk Pekcan - Kış Uykusu
En iyi müzik
Kenan Doğulu - Unutursam Fısılda
En iyi görüntü yönetimi
Gökhan Tiryaki - Kış Uykusu
En iyi kurgu
Yorgos Mavropsaridis - Sivas
En iyi sanat yönetimi
Soydan Kuş - Unutursam Fısılda
En iyi belgesel film adayları
Tepecik Hayal Okulu, Güliz Sağlam
En iyi kısa film adayları
Müjdeler Var Yurdumun Toprağına Taşına, Erdi Sinemam 100 Şeref Yaşına!, Melik Saraçoğlu & Hakkı Kurtuluş