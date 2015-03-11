47. SİYAD ödül töreni Berkin Elvan'la açıldı

47. SİYAD Türk Sineması Ödülleri sahiplerini buluyor. Ödül töreni Sinema Yazarları Derneği Başkanı Melis Behlil'in açılış konuşmasıyla başladı. Melis Behlil konuşmasında Berkin Elvan'ı da andı ve katillerinin yargı önüne çıkmasını beklendiğini söyledi. Konuşma sırasında 'Berkin Elvan onurumuzdur' sloganları atıldı.
SİYAD'ın kurucu üyesi ve Onursal Başkanı Atilla Dorsay, tören sırasında yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde yurtdışından Türkiye'ye dönen yurda dönen Ergenekon Davası’nın sanığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Bedrettin Dalan'ı davet ettiğini açıkladı. Dorsay, yorgun olduğu için katılmadığını açıkladığı Bedrettin Dalan'ın törenin yapıldığı Cemal Reşit Rey'i 9 ay gibi kısa bir sürede İstanbullulara kazandırdığı için çağırdığını açıkladı.
İşte 47. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'ni kazananlar;
- Emek Ödülü: Festival yöneticisi ve sinemacı İrfan Demirkol
- En iyi kısa film: Müjdeler Var Yurdumun Toprağına Taşına, Erdi Sinemam 100 Şeref Yaşına!, Melik Saraçoğlu & Hakkı Kurtuluş
- En İyi Belgesel ödülü: Tepecik Hayal Okulu, Güliz Sağlam aldı.
- Onur Ödülü: Genco Erkal
- En iyi sanat yönetimi: Soydan Kuş - Unutursam Fısılda
- En iyi kurgu: Yorgos Mavropsaridis - Sivas
- En İyi Yabancı Film: 2 days 1 night
- Onur Ödülü: Attila Özdemiroğlu
- Onur Ödülü: Nebahat Çehre
Adaylar
En iyi film
İtirazım Var - U10 Film
Kış Uykusu - Zeyno Film, Memento Films, Bredok Films
Köksüz - Zoe Film, Re Prodüksiyon, Mars Production
Kusursuzlar - Giyotin Film
Sivas - Kaan Film, Coloured Giraffes, Ret Film
En iyi yönetim
Deniz Akçay - Köksüz
Nuri Bilge Ceylan - Kış Uykusu
Ramin Matin - Kusursuzlar
Kaan Müjdeci - Sivas
Onur Ünlü - İtirazım Var
Mahmut Tali Öngören
En iyi senaryo
Deniz Akçay - Köksüz
Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan - Kış Uykusu
Kaan Müjdeci - Sivas
Onur Ünlü - İtirazım Var
Emine Yıldırım - Kusursuzlar
Cahide Sonku En iyi kadın oyuncu performansı
Farah Zeynep Abdullah - Unutursam Fısılda
Esra Bezen Bilgin - Kusursuzlar
Melisa Sözen - Kış Uykusu
Ahu Türkpençe - Köksüz
İpek Türktan Kaynak - Kusursuzlar
En iyi erkek oyuncu performansı
Erdal Beşikçioğlu - Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku
Haluk Bilginer - Kış Uykusu
Doğan İzci - Sivas
Ercan Kesal - Ben O Değilim
Serkan Keskin - İtirazım Var
En iyi yardımcı kadın oyuncu performansı
Demet Akbağ - Kış Uykusu
Lale Başar - Köksüz
Hümeyra - Unutursam Fısılda
Zerrin Tekindor - Pek Yakında
Işıl Yücesoy - Unutursam Fısılda
En iyi yardımcı erkek oyuncu performansı
Savaş Alp Başar - Köksüz
Nejat İşler - Kış Uykusu
Serhat Kılıç - Kış Uykusu
Ayberk Pekcan - Kış Uykusu
Nadir Sarıbacak - Kış Uykusu
En iyi müzik
Ahmet K. Bilgiç, Okan Kaya, Taner Yücel - İtirazım Var
Barış Diri - Kusursuzlar
Kenan Doğulu - Unutursam Fısılda
Giorgos Koumendakis - Ben O Değilim
Harun Tekin - Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku
En iyi görüntü yönetimi
Armin Dierolf, Martin Solvang - Sivas
Deniz Eyüboğlu Aydın - Kusursuzlar
Vedat Özdemir - İtirazım Var
Andreas Sinanos - Ben O Değilim
Gökhan Tiryaki - Kış Uykusu
En iyi kurgu
Emre Boyraz - İtirazım Var
Ruşen Dağhan - Köksüz
Bora Gökşingöl, Nuri Bilge Ceylan - Kış Uykusu
Yorgos Mavropsaridis - Sivas
Theron Patterson - Kusursuzlar
En iyi sanat yönetimi
Gamze Kuş - Kış Uykusu
Soydan Kuş - Unutursam Fısılda
Hakan Yarkın - Pek Yakında
Natali Yeres - Ben O Değilim
Emre Yurtseven, Meral Efe Yurtseven - Sivas
En iyi belgesel film adayları
Bir Varmış Bir Yokmuş, Kazım Öz
Diyar, Devrim Akkaya
Motör - Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması, Cem Kaya
Tepecik Hayal Okulu, Güliz Sağlam
Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek, Reyan Tuvi
En iyi kısa film adayları
8 Haziran, Burak Çevik
Durak, Serdar Çotuk & Buğra Uğur Sofu
Kor, Cihan Sağlam
Müjdeler Var Yurdumun Toprağına Taşına, Erdi Sinemam 100 Şeref Yaşına!, Melik Saraçoğlu & Hakkı Kurtuluş
Pudrasız, Umut Subaşı