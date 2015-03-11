47. SİYAD ödül töreni Berkin Elvan'la açıldı

47. SİYAD Türk Sineması Ödülleri sahiplerini buluyor. Ödül töreni Sinema Yazarları Derneği Başkanı Melis Behlil'in açılış konuşmasıyla başladı. Melis Behlil konuşmasında Berkin Elvan'ı da andı ve katillerinin yargı önüne çıkmasını beklendiğini söyledi. Konuşma sırasında 'Berkin Elvan onurumuzdur' sloganları atıldı.

SİYAD'ın kurucu üyesi ve Onursal Başkanı Atilla Dorsay, tören sırasında yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde yurtdışından Türkiye'ye dönen yurda dönen Ergenekon Davası’nın sanığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Bedrettin Dalan'ı davet ettiğini açıkladı. Dorsay, yorgun olduğu için katılmadığını açıkladığı Bedrettin Dalan'ın törenin yapıldığı Cemal Reşit Rey'i 9 ay gibi kısa bir sürede İstanbullulara kazandırdığı için çağırdığını açıkladı.

İşte 47. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'ni kazananlar;

- Emek Ödülü: Festival yöneticisi ve sinemacı İrfan Demirkol

- En iyi kısa film: Müjdeler Var Yurdumun Toprağına Taşına, Erdi Sinemam 100 Şeref Yaşına!, Melik Saraçoğlu & Hakkı Kurtuluş

- En İyi Belgesel ödülü: Tepecik Hayal Okulu, Güliz Sağlam aldı.

- Onur Ödülü: Genco Erkal

- En iyi sanat yönetimi: Soydan Kuş - Unutursam Fısılda

- En iyi kurgu: Yorgos Mavropsaridis - Sivas

- En İyi Yabancı Film: 2 days 1 night

- Onur Ödülü: Attila Özdemiroğlu

- Onur Ödülü: Nebahat Çehre

Adaylar

En iyi film

İtirazım Var - U10 Film

Kış Uykusu - Zeyno Film, Memento Films, Bredok Films

Köksüz - Zoe Film, Re Prodüksiyon, Mars Production

Kusursuzlar - Giyotin Film

Sivas - Kaan Film, Coloured Giraffes, Ret Film

En iyi yönetim

Deniz Akçay - Köksüz

Nuri Bilge Ceylan - Kış Uykusu

Ramin Matin - Kusursuzlar

Kaan Müjdeci - Sivas

Onur Ünlü - İtirazım Var

Mahmut Tali Öngören

En iyi senaryo

Deniz Akçay - Köksüz

Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan - Kış Uykusu

Kaan Müjdeci - Sivas

Onur Ünlü - İtirazım Var

Emine Yıldırım - Kusursuzlar

Cahide Sonku En iyi kadın oyuncu performansı

Farah Zeynep Abdullah - Unutursam Fısılda

Esra Bezen Bilgin - Kusursuzlar

Melisa Sözen - Kış Uykusu

Ahu Türkpençe - Köksüz

İpek Türktan Kaynak - Kusursuzlar

En iyi erkek oyuncu performansı

Erdal Beşikçioğlu - Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku

Haluk Bilginer - Kış Uykusu

Doğan İzci - Sivas

Ercan Kesal - Ben O Değilim

Serkan Keskin - İtirazım Var

En iyi yardımcı kadın oyuncu performansı

Demet Akbağ - Kış Uykusu

Lale Başar - Köksüz

Hümeyra - Unutursam Fısılda

Zerrin Tekindor - Pek Yakında

Işıl Yücesoy - Unutursam Fısılda

En iyi yardımcı erkek oyuncu performansı

Savaş Alp Başar - Köksüz

Nejat İşler - Kış Uykusu

Serhat Kılıç - Kış Uykusu

Ayberk Pekcan - Kış Uykusu

Nadir Sarıbacak - Kış Uykusu

En iyi müzik

Ahmet K. Bilgiç, Okan Kaya, Taner Yücel - İtirazım Var

Barış Diri - Kusursuzlar

Kenan Doğulu - Unutursam Fısılda

Giorgos Koumendakis - Ben O Değilim

Harun Tekin - Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku

En iyi görüntü yönetimi

Armin Dierolf, Martin Solvang - Sivas

Deniz Eyüboğlu Aydın - Kusursuzlar

Vedat Özdemir - İtirazım Var

Andreas Sinanos - Ben O Değilim

Gökhan Tiryaki - Kış Uykusu

En iyi kurgu

Emre Boyraz - İtirazım Var

Ruşen Dağhan - Köksüz

Bora Gökşingöl, Nuri Bilge Ceylan - Kış Uykusu

Yorgos Mavropsaridis - Sivas

Theron Patterson - Kusursuzlar

En iyi sanat yönetimi

Gamze Kuş - Kış Uykusu

Soydan Kuş - Unutursam Fısılda

Hakan Yarkın - Pek Yakında

Natali Yeres - Ben O Değilim

Emre Yurtseven, Meral Efe Yurtseven - Sivas

En iyi belgesel film adayları

Bir Varmış Bir Yokmuş, Kazım Öz

Diyar, Devrim Akkaya

Motör - Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması, Cem Kaya

Tepecik Hayal Okulu, Güliz Sağlam

Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek, Reyan Tuvi

En iyi kısa film adayları

8 Haziran, Burak Çevik

Durak, Serdar Çotuk & Buğra Uğur Sofu

Kor, Cihan Sağlam

Müjdeler Var Yurdumun Toprağına Taşına, Erdi Sinemam 100 Şeref Yaşına!, Melik Saraçoğlu & Hakkı Kurtuluş

Pudrasız, Umut Subaşı