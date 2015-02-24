İşte 47. SİYAD Ödülleri'ne aday olarak belirlenen filmler ve isimler

47. SİYAD - Sinema Yazarları Derneği adayları, üyelerin oylarıyla belirlendi. Ödüllere yıl boyu gösterime giren 108 filmden dokuzu çeşitli dallarda adaylık kazandı.
Bu yıl Kış Uykusu on dalda on üç adaylık elde ederken, bu filmi yedi dalda elde ettiği sekiz adaylıkla Kusursuzlar takip etti. İtirazım Var, Köksüz ve Sivas ise yedi dalda aday oldu. Unutursam Fısılda dört dalda beş adaylık elde ederken; Ben O Değilim dört dalda dört adaylık, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku ve Pek Yakında ise ikişer adaylık elde etti.
Bu yılın en dikkat çekici adaylıklarından birisi ise yardımcı erkek oyuncu dalında gerçekleşti. Kış Uykusu dört oyuncusuyla birden bu dalda adaylık ederek, SİYAD ödülleri tarihinde bir ilke imza attı. Kış Uykusu, müzik hariç bütün dallarda aday olurken, en son 2004 yılında Yazı Tura on alda 13 adaylık elde etme başarısını göstermişti.
Kusursuzlar kadın oyuncu; Unutursam Fısılda ise yardımcı kadın oyuncu dallarına ikişer aday verdi. Sivas’ın çocuk oyuncusu Doğan İzci’nin erkek oyuncu dalında aday gösterilmesi de bir diğer ilgi çekici sonuç oldu.
SİYAD üyelerinin iki turlu elektronik oylaması sonucunda ödüller, 11 Mart 2015 Çarşamba akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek gecede sahiplerini bulacak.
Aynı gece Nebahat Çehre, Yavuz Turgul, Atilla Özdemiroğlu, Genco Erkal’a onur ve İrfan Demirkol’a da özel emek ödülü takdim edilecek.
47. SİYAD Ödülleri adayları şöyle:
En iyi film
İtirazım Var - U10 Film
Kış Uykusu - Zeyno Film, MementoFilms, BredokFilms
Köksüz - Zoe Film, Re Prodüksiyon, Mars Product
Kusursuzlar - Giyotin Film
Sivas - Kaan Film, Coloured Giraffes, Ret Film
En iyi yönetim
Deniz Akçay - Köksüz
Nuri Bilge Ceylan - Kış Uykusu
Ramin Matin - Kusursuzlar
Kaan Müjdeci - Sivas
Onur Ünlü - İtirazım Var
Mahmut Tali Öngören- En iyi senaryo
Deniz Akçay - Köksüz
Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan - Kış Uykusu
Kaan Müjdeci - Sivas
Onur Ünlü - İtirazım Var
Emine Yıldırım - Kusursuzlar
Cahide Sonku- En iyi kadın oyuncu performansı
Farah Zeynep Abdullah - Unutursam Fısılda
Esra Bezen Bilgin - Kusursuzlar
Melisa Sözen - Kış Uykusu
Ahu Türkpençe - Köksüz
İpek Türktan Kaynak - Kusursuzlar
En iyi erkek oyuncu performansı
Erdal Beşikçioğlu - Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku
Haluk Bilginer - Kış Uykusu
Doğan İzci - Sivas
Ercan Kesal - Ben O Değilim
Serkan Keskin - İtirazım Var
En iyi yardımcı kadın oyuncu performansı
Demet Akbağ - Kış Uykusu
Lale Başar - Köksüz
Hümeyra - Unutursam Fısılda
Zerrin Tekindor - Pek Yakında
Işıl Yücesoy - Unutursam Fısılda
En iyi yardımcı erkek oyuncu performansı
Savaş Alp Başar - Köksüz
Nejat İşler - Kış Uykusu
Serhat Kılıç - Kış Uykusu
Ayberk Pekcan - Kış Uykusu
Nadir Sarıbacak - Kış Uykusu
En iyi müzik
Ahmet K. Bilgiç, Okan Kaya, Taner Yücel - İtirazım Var
Barış Diri - Kusursuzlar
Kenan Doğulu - Unutursam Fısılda
GiorgosKoumendakis - Ben O Değilim
Harun Tekin - Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku
En iyi görüntü yönetimi
ArminDierolf, Martin Solvang - Sivas
Deniz Eyüboğlu Aydın - Kusursuzlar
Vedat Özdemir - İtirazım Var
AndreasSinanos - Ben O Değilim
Gökhan Tiryaki - Kış Uykusu
En iyi kurgu
Emre Boyraz - İtirazım Var
Ruşen Dağhan - Köksüz
Bora Gökşingöl, Nuri Bilge Ceylan - Kış Uykusu
YorgosMavropsaridis - Sivas
TheronPatterson - Kusursuzlar
En iyi sanat yönetimi
Gamze Kuş - Kış Uykusu
Soydan Kuş - Unutursam Fısılda
Hakan Yarkın - Pek Yakında
NataliYeres - Ben O Değilim
Emre Yurtseven, Meral Efe Yurtseven - Sivas
En iyi belgesel film adayları
Bir Varmış Bir Yokmuş- Kazım Öz
Diyar- Devrim Akkaya
Motör-Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması- Cem Kaya
Tepecik Hayal Okulu- Güliz Sağlam
Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek- ReyanTuvi
En iyi kısa film adayları
8 Haziran- Burak Çevik
Durak- Serdar Çotuk & Buğra Uğur Sofu
Kor- Cihan Sağlam
Müjdeler Var Yurdumun Toprağına Taşına, Erdi Sinemam 100 Şeref Yaşına!- Melik Saraçoğlu & Hakkı Kurtuluş
Pudrasız- Umut Subaşı