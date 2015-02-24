İşte 47. SİYAD Ödülleri'ne aday olarak belirlenen filmler ve isimler

47. SİYAD - Sinema Yazarları Derneği adayları, üyelerin oylarıyla belirlendi. Ödüllere yıl boyu gösterime giren 108 filmden dokuzu çeşitli dallarda adaylık kazandı.

Bu yıl Kış Uykusu on dalda on üç adaylık elde ederken, bu filmi yedi dalda elde ettiği sekiz adaylıkla Kusursuzlar takip etti. İtirazım Var, Köksüz ve Sivas ise yedi dalda aday oldu. Unutursam Fısılda dört dalda beş adaylık elde ederken; Ben O Değilim dört dalda dört adaylık, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku ve Pek Yakında ise ikişer adaylık elde etti.

Bu yılın en dikkat çekici adaylıklarından birisi ise yardımcı erkek oyuncu dalında gerçekleşti. Kış Uykusu dört oyuncusuyla birden bu dalda adaylık ederek, SİYAD ödülleri tarihinde bir ilke imza attı. Kış Uykusu, müzik hariç bütün dallarda aday olurken, en son 2004 yılında Yazı Tura on alda 13 adaylık elde etme başarısını göstermişti.

Kusursuzlar kadın oyuncu; Unutursam Fısılda ise yardımcı kadın oyuncu dallarına ikişer aday verdi. Sivas’ın çocuk oyuncusu Doğan İzci’nin erkek oyuncu dalında aday gösterilmesi de bir diğer ilgi çekici sonuç oldu.

SİYAD üyelerinin iki turlu elektronik oylaması sonucunda ödüller, 11 Mart 2015 Çarşamba akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek gecede sahiplerini bulacak.

Aynı gece Nebahat Çehre, Yavuz Turgul, Atilla Özdemiroğlu, Genco Erkal’a onur ve İrfan Demirkol’a da özel emek ödülü takdim edilecek.

47. SİYAD Ödülleri adayları şöyle:

En iyi film

İtirazım Var - U10 Film

Kış Uykusu - Zeyno Film, MementoFilms, BredokFilms

Köksüz - Zoe Film, Re Prodüksiyon, Mars Product

Kusursuzlar - Giyotin Film

Sivas - Kaan Film, Coloured Giraffes, Ret Film

En iyi yönetim

Deniz Akçay - Köksüz

Nuri Bilge Ceylan - Kış Uykusu

Ramin Matin - Kusursuzlar

Kaan Müjdeci - Sivas

Onur Ünlü - İtirazım Var

Mahmut Tali Öngören- En iyi senaryo

Deniz Akçay - Köksüz

Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan - Kış Uykusu

Kaan Müjdeci - Sivas

Onur Ünlü - İtirazım Var

Emine Yıldırım - Kusursuzlar

Cahide Sonku- En iyi kadın oyuncu performansı

Farah Zeynep Abdullah - Unutursam Fısılda

Esra Bezen Bilgin - Kusursuzlar

Melisa Sözen - Kış Uykusu

Ahu Türkpençe - Köksüz

İpek Türktan Kaynak - Kusursuzlar

En iyi erkek oyuncu performansı

Erdal Beşikçioğlu - Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku

Haluk Bilginer - Kış Uykusu

Doğan İzci - Sivas

Ercan Kesal - Ben O Değilim

Serkan Keskin - İtirazım Var

En iyi yardımcı kadın oyuncu performansı

Demet Akbağ - Kış Uykusu

Lale Başar - Köksüz

Hümeyra - Unutursam Fısılda

Zerrin Tekindor - Pek Yakında

Işıl Yücesoy - Unutursam Fısılda

En iyi yardımcı erkek oyuncu performansı

Savaş Alp Başar - Köksüz

Nejat İşler - Kış Uykusu

Serhat Kılıç - Kış Uykusu

Ayberk Pekcan - Kış Uykusu

Nadir Sarıbacak - Kış Uykusu

En iyi müzik

Ahmet K. Bilgiç, Okan Kaya, Taner Yücel - İtirazım Var

Barış Diri - Kusursuzlar

Kenan Doğulu - Unutursam Fısılda

GiorgosKoumendakis - Ben O Değilim

Harun Tekin - Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku

En iyi görüntü yönetimi

ArminDierolf, Martin Solvang - Sivas

Deniz Eyüboğlu Aydın - Kusursuzlar

Vedat Özdemir - İtirazım Var

AndreasSinanos - Ben O Değilim

Gökhan Tiryaki - Kış Uykusu

En iyi kurgu

Emre Boyraz - İtirazım Var

Ruşen Dağhan - Köksüz

Bora Gökşingöl, Nuri Bilge Ceylan - Kış Uykusu

YorgosMavropsaridis - Sivas

TheronPatterson - Kusursuzlar

En iyi sanat yönetimi

Gamze Kuş - Kış Uykusu

Soydan Kuş - Unutursam Fısılda

Hakan Yarkın - Pek Yakında

NataliYeres - Ben O Değilim

Emre Yurtseven, Meral Efe Yurtseven - Sivas

En iyi belgesel film adayları

Bir Varmış Bir Yokmuş- Kazım Öz

Diyar- Devrim Akkaya

Motör-Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması- Cem Kaya

Tepecik Hayal Okulu- Güliz Sağlam

Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek- ReyanTuvi

En iyi kısa film adayları

8 Haziran- Burak Çevik

Durak- Serdar Çotuk & Buğra Uğur Sofu

Kor- Cihan Sağlam

Müjdeler Var Yurdumun Toprağına Taşına, Erdi Sinemam 100 Şeref Yaşına!- Melik Saraçoğlu & Hakkı Kurtuluş

Pudrasız- Umut Subaşı