Şivan Perwer: Çavuşesku muhteşem bir saray yapmıştı ama özgür olmak isteyen halk onu yok etti!

Türkiye'deki çatışma ortamını eski kralların savaşına benzeten Kürt müziğinin önde gelen isimlerinden Şivan Perwer, isim vermeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderme yaparak, "Nikolay Çavuşesku muhteşem bir saray yapmıştı ama özgür olmak isteyen halk onu yok etti. Saray yapanların buna dikkat etmesi gerek" dedi.

Cumhuriyet'ten Ceren Çıplak'a konuşan (14 Eylül 2015) Şivan Perver'in, söyleşinin "Bükreş sokaklarından notlar" bölümündeki sözleri şöyle:

* Yağmurdan sonra gelen güneşle oluşan hava çok güzeldir. O ışıltıda sanki ağaçlar dans ediyor...



* Bir yerde ağaç yoksa, sebebi insandır.



* Ağaçların, tabiatın sesini dinleyip sesimi onlarla karıştırmaya çalışıyorum. Kuşların sesi, ağaçların hışırtısıyla şarkı söylemek istiyorum. Onların sesi, bana orkestra gibi oluyor. Rüzgarın esintisiyle oluşan ağacın hışırtısı, ton yaratıyor bana.



* Liderler halk tarafından egoistleştiriliyor. Bencilleştiriliyor. Liderden gelen her karar, her şeyin üstünde tutuluyor ve halkın başına bela oluyor. Sonra da, halk kendi yarattığı lideri yok ediyor.



* Ağaca, toprağa bakıyorum. 'Ey ağaç ne güzelsin!' diyorum.



* Çocukken köyde ceylan sürüsünün peşinden koşardık. Önce ormanları kestiler; sonra hayvanları, şimdi de insanları kesiyorlar.



Erkekler kadını egosuna göre namussuzlaştırır...



* Şarkılarımın yüzde 80’ini ben yazıyorum. Şarkılarımda insan hakları, özgürlük, toplumsal sorunlar, kadın erkek ilişkisi var.



* Erkekler hem kadını namusu sayar, hem de kendi keyfine göre, hatta egosuna göre namussuzlaştırır.



* Radikalizme karşıyım. Kadın radikalizmine de karşıyım erkek radikalizmine de. Aslında, “izm”lere karşıyım.



* Kadınlar değerlidir.. Eşitlik, hayatın her alanında olmalıdır. Hiçbir kadını baskı altına almadım. Özel ilişkide de eşitlikçiyim. Feodal bir erkek değilim, paylaşımcıyım. Feodalizm kadın düşmanıdır, insan düşmanıdır.



* Bazen tek başıma saatlerce yürürüm.



* Her çeşit müziği dinlerim; ama çeşitlilikte kaliteyi ararım. Müziğe değer veririm. Pop, rock, iyi bir 'Hip Hop’u da dinlerim.



* Türkiye’deki sanatçıların çoğunun giyim kuşamlarını eleştiriyorum. Çok gösterişliler ve fazla makyaj yapıyorlar ve pohpohlanmayı çok seviyorlar. Çıplak olayım da herkes beni görsün tarzı, sağlam bir tarz değil. Bir de çabuk âşık oluyorlar...



* Madonna'nın dansına hayranım. Lady Gaga’nın sesi güzel ama abartılı bir tarzı var.



* Michael Jackson ateş gibiydi... Dünya gençliğini etkiledi. Beyonce de temiz yaşıyor, sağlam götürüyor kariyerini. ABD sanatçıları ABD’ci değiller, gerektiğinde dünyanın herhangi bir yerinde olan olaya tepki koyabiliyorlar.



* Madonna’yla düet yapmak isterim...



‘Uzun havalar ise başlı başına operavaridir’



* Kürt sanatı yücedir, çünkü Kürtler müzikal bir toplumdur. Kürt dili, müziğe çok yatkındır. Kürtçe pop, rock çok güzel oluyor. Uzun havalar ise başlı başına operavaridir. Operaya aktarmayı düşündüğüm hikayeler de var.



* Çok güzel yemek yaparım. Çiğköfte, haşlama, pilav. arkadaşlarla bir araya gelince ben yemek yaparım.



* Alkol sevmem; günah olduğundan değil ama.



* Acı ve biberi severim. Urfa kültürü var bende. İsot seçerim. Tatlıyla aram yoktur.



* Spor yaparım, yüzerim



* Eskiden konsere gelenlerde umut, heyecan vardı; şimdi halk sindirilmiş, pasif duruma getirilmiş.



Cats müzikalini çok sevdim



* Londra’da, ABD’de tiyatroya, müzikale çok giderim. Son zamanlarda en çok "Cats” müzikalini sevdim.



* Şarkı mırıldanarak yürüdüğüm için sürekli deli gibi gözükürüm. Bazen yolda giderken ilham gelir beste yaparım bazen de bir bestem 10 yılda tamamlanır.



* Valsten tangoya pek çok dansı bilirim. Kürt danslarını elbette çok iyi tanırım. Bingöl yöresinden Kartal dansını çok severim .



* Bir şarkımda var; bizim Kürtlerin yaşamı iş, mücadele ve şaad olmaktır; yani keyifli yaşamak. Kürtler keyifli yaşamayı da bilir.



* Bazen çok romantik olurum, duygusalımdır.



* Sabırlıyımdır, hatalı durumları da idare etmeye çalışırım.



* Siyasi hareketler sanatı ve sanatçıyı kendilerine doğru yönlendirmeye çalışıyor. Övmedin mi yaşama hakkın yok sayılıyor. Sanatçının bağımsız düşünmelerini kısıtlamaya çalışıyorlar. Hatta köreltmeye, cezalandırmaya çalışıyorlar. Hatta öldürüyorlar. Ruhi Su, Nâzım Gazali gibi. Köleci, feodal düşünceye sahip siyasi hareketler sanatçının bağımsızlığını çekemiyor.



* Çocuksu bir ruhum vardır. Bazen çocuklaşırım. 80 yaşında da böyle olacağım.



* Türkiye’de de iktidar savaşı, eski krallar gibi. Krallar, halkı kurban ederlerdi, sırf liderlerin, kralların ortaya çıkması için...



*Nikolay Çavuşesku muhteşem bir saray yapmıştı ama özgür olmak isteyen halk onu yok etti. Saray yapanların buna dikkat etmesi gerek! Halkın özgür olması dünyada esas olmalıdır!