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Yaşam
Deutsche Welle

Sivrisineklerin sırrı çözülüyor

Yeni yapılan bir araştırma, sivrisineklerin kimi ısırıp ısırmadığında insanların gen yapısının etkili olduğunu ortaya çıkardı.

24 Nisan 2015 18:11


Aynı ortamda ve koşullarda sivrisineklerin neden bazı insanları daha çok ısırdığına dair halk arasında çeşitli iddialar ortaya atılır. Sivrisinek saldırısına maruz kalanlar "Senin kanın tatlı" gibi yorumları sık sık duymuştur.

İngiliz araştırmacılar konuya açıklık getirdiler. Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu (London School of Hygiene and Tropical Medicine) bilim insanları sivrisineklerin kimi ısırıp ısırmadığında o kişinin genlerinin büyük rol oynadığını tespit ettiler.

Araştırma için tek ve çift yumurta ikizleri üzerinde kapsamlı testler yapıldı. Zira tek yumurta ikizleri özdeş genetik yapıya sahipken, çift yumurta ikizleri çok büyük genetik farklılıklar gösteriyor. Yapılan testler kan emicilerin tercihlerinde hemfikir olduğunu ortaya çıkardı: Tek yumurta ikizlerinde eşit sayıda sivrisinek ısırığı sayılırken çift yumurta ikizlerinde sivrisineklerin daha ziyade bir kardeşi tercih ettiği tespit edildi.

Ancak araştırmacılar, hangi kromozomların sivrisineklere cazip geldiğini ise henüz saptayamadılar.

Şimdiye dek yapılan araştırmalar, sivrisineklerin tercihinde ten kokusunun önemli olduğunu, ayrıca kan emicilerin hamile kadınların ve vücut ısısı yüksek insanların kanına düşkün olduğuna işaret ediyordu.

Sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmanın yapılma nedeni ise sivrisineklerin yol açtığı sıtma ve dang humması gibi hastalıklara karşı daha etkili korunma yöntemleri bulmak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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