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Yaşam

Sivrisineğe karşı çorap kokusu

Dr. Fredos Okumu tarafından gerçekleştirilen kapan sivrisinekleri çekmek için keskin çorap kokusunu kullanıyor

14 Temmuz 2011 03:00

T24- Tanzanyalı bir bilim adamı hastalık taşıyan sivrisineklere karşı güçlü bir silah üretti.

Dr. Fredos Okumu tarafından gerçekleştirilen kapan sivrisinekleri çekmek için keskin çorap kokusunu kullanıyor.

Okumu, sentetik olarak üretilen bu kokunun, insanlar tarafından salgılanan normal kokudan dört kat daha fazla sinek çektiğini tespit etmiş

Kapan yakaladığı sivrisinekleri zehirleyerek öldürüyor.

Okumu, kapanların, cibinlik ve sivrisinekle mücadelede başvurulan alışıldık yöntemlerle birlikte kullanılabileceğini söylüyor.

Koku yayan kapanların evlerin dışına kurulması ve sinekleri evin içine girmeden öldürmesi öngörülüyor.

Fredos Okumu'ya, kapanları geliştirmesi için 700 bin doların üstünde fon sağlandı.

AP haber ajansına açıklamalarda bulunan Okumu, ayak kokusunun sivrisinekleri çektiğinin, ilk olarak Hollandalı bilim adamı Bart Knols tarafından keşfedildiğini anlattı.

Karanlık bir odada çıplak duran Knols, sivrisineklerin vücudunun hangi bölgelerini ısırdığını incelemiş.

Okumu, araştırmacıların yaklaşık 15 sene boyunca bu bilgiyi nasıl kullanabilecekleri üzerine çalıştıklarını söyledi.

Kendisi de defalarca sıtma hastalığına yakalanan Okumu, "Sıtmanın küresel olarak yok edilmesi için yeni teknolojiler şart" diyor.

AP haber ajansı, iç mekanlarda kullanılan cibinlik ve sivrisinek ilaçlarının, sıtmayla mücadelede önemli adımlar kaydettiğini; ancak dış mekanlardaki sivrisineklerle mücadelede başarılı bir yöntem bulunamamış olduğunu da aktarıyor.

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