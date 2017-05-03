"Sivile geçen F-16 pilotlarına TSK'da mecburi hizmet geliyor" iddiası

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) pilotları ihraç edilmesi üzerine Türk Hava Kuvvetleri'nde oluşan personel açığının kapanması için yeni bir düzenlemeye gidileceğini iddia etti. "Hava Kuvvetleri'ndeki askeri kaynaklar, bu önemli açığı kapatmak için yeni çalışmalar yapıldığını belirtiyor" diyen Takan, "Söz konusu hazırlıklara göre, açığı kapatmak için en son istifa eden F-16 pilotlarından başlamak üzere geriye giderek, Türk Hava Yolları (THY) ve özel şirketlerde çalışan pilotlarımız zorunlu olarak geriye çağrılacak. Göreve çağrılacak F-16 tecrübesi olan pilotların çalıştığı şirketlerle ilişkisi kesilmeyecek" iddiasında bulundu.

15 Temmuz gecesi Meclis'in bombalama anı

Ahmet Takna'ın Yeniçağ gazetesinin bugünkü nüshasında yayımlanan "Sivile geçen F-16 pilotlarımıza mecburi hizmet geliyor..." başlıklı yazısı şöyle:

Efendiim!.. Sizler, dün ekranın başında R. Erdoğan'ın AKP'ye dönüş karnavalına kilitlenirken... Nasıl oldu da (!) Erdoğan'ın partili Cumhurbaşkanı olduğunu merak ve huşu içinde izlerken... Ankara'nın klasik Salı'sında farklı gündem maddeleri de tartışılıyordu. Meclis'teki klasik Salı faaliyetlerinin yarısından daha büyük bölümü AKP genel merkezine taşınmıştı ama gündemin sıcak başlıkları hararetini koruyordu.

Serbest gazeteci olmanın ve AKP genel merkezine mahkûm olmamanın verdiği rahatlık ve gönül huzuruyla dönüş karnavalının ince ayrıntılarını sizlere aktaramayacağım. Erdoğan, saraydan kaç dakikada çıktı?.. Yanında kimler vardı?.. AKP kapısında uzun kuyrukta kimler saatlerce 'hazır ol'da bekledi. O mutlu(!) bekleyiş sırasında kimler Erdoğan ile ilgili neler anlattı?.. Salonda, sevinçten çok hüzünlenip gizli gizli ağlayanlar kimlerdi?.. Binali Yıldırım hangi esprilerle milleti neşelendirdi? Erdoğan ile Yıldırım giydikleri takım elbiseler ile o eşsiz uyum havasını nasıl bir kez daha sergiledi?.. Lider eşleri arasındaki o müthiş uyum ve görev değişikliğinin nasıl hazmedildiğine dair yüzlere yansıyan ifadeler... Torunların salona kattığı neşe... Bu ülke geleceği açısından hayat memat meselesi olan (!) başlıkları havuzdaki görevli ve talimatlı "meslektaşlarımızdan" fazlasıyla okuyacaksınız...

Ya, ben ne yapacağım?.. Eğer ilgi duyarsanız, kovaladığım ve kendimce sıcak ve önemli bulduğum gündem haberleri ile ilgili bilgilendirme gayretlerime devam edeceğim. Başlıklar halinde;

NATO'nun ihaneti

Türkiye bir ateş çemberinin içinde. Suriye sınırımızın bir tarafı Ruslar, diğer tarafı ABD'liler tarafından kuşatıldı. Terör örgütü PKK/YPG'ye açıktan destek veriyorlar. Sözde Kürt Kantonlarına koruma kalkanı kurdular. Sınır karakollarımıza bombalar füzeler atıldığı Telabyad'daki yabancı asker sayısı PKK/YPG'lileri üçe katladı. 300 silahlı teröristin yanında 4 NATO ülkesine ait 900 yabancı asker nöbet tutuyor. ABD-İngiltere 550, Fransa 100, Almanya 100 askeri ile. Bu sayılar bilebildiklerimiz!..

Ankara'nın devlet koridorlarında en az bunun kadar vahim bir konu konuşuluyor. PKK/YPG ile müttefiklik ilişkisini resmileştiren NATO üyesi ülkelerden, "NATO belgelerinden PKK/PYD'nin terör örgütü olduğunun çıkarılmasına ilişkin görüşleri içeren yazışmaların el altından gittiği..."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Telabyad'a yönelik hazırlıkları ise yoğun bir şekilde devam ediyor. Fırat Kalkanı operasyonunda kullanılan ÖSO güçleri farklılaştırılıyor. Suriye'ye yönelik olası operasyonlar için PKK/YPG düşmanı Arap unsurların ağırlıkta olduğu bir organizasyon için çaba harcanıyor. YPG'ye karşı "silahlanın" çağrısı yapan Arap aşiretleri ile temaslar sıklaştırıldı. Devlet koridorlarında konuşulanlara göre, 28 Nisan günü MİT'te (Yenimahalle) ÖSO liderleri ile geniş çaplı bir toplantı yapıldı.

ABD'nin yeni tehdidi

Türkiye çok daha sıcak günlere doğru ilerlerken, Ankara'da yapılan önemli tespitler konuşuluyor. Mesela; sözde müttefik ülkelerin diplomatik temsilciliklerinde azaltılan personel sayısı. Diplomatların ailelerini yanlarında getirmemeleri. Yabancı şirketlerin Türkiye'de çalışan sayılarını neredeyse yarı yarıya indirmesi gibi...

Sarayda ise, R. Erdoğan'ın çıkacağı yeni diplomatik turlar öncesinde tam bir karamsarlık hakim. Rusya ile ilişkiler, öyle dışarıya verilen görüntü ile uyuşmuyor. Beyaz Saray'ın kapı arkası tehditleri ise giderek yoğunlaştı. R. Erdoğan, 16-17 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD gezisi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı ön görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye gönderiyor. Saraydaki kaynaklarımın anlattığına göre; "Beyaz Saray, kapı arkasından, sürekli olarak, eğer ABD'nin Suriye planlarını kabul etmezseniz Trump görüşmesi tehlikeye girer" tehditleri yapıyor.

F-16 pilotlarına mecburi hizmet

En son çıkarılan KHK'larda Türk Hava Kuvvetleri'nden ihraç edilen pilot sayısının 120 olduğu kaydediliyor. Hava Kuvvetleri'ndeki kaynaklara göre, son ihraçlarla özellikle F-16'larda uçan pilot sayısında çok kritik bir seviyeye düşüldü. Hava Kuvvetleri'ndeki askeri kaynaklar, bu önemli açığı kapatmak için yeni çalışmalar yapıldığını belirtiyor. Söz konusu hazırlıklara göre, açığı kapatmak için en son istifa eden F-16 pilotlarından başlamak üzere geriye giderek, Türk Hava Yolları ve özel şirketlerde çalışan pilotlarımız zorunlu olarak geriye çağrılacak. Göreve çağrılacak F-16 tecrübesi olan pilotların çalıştığı şirketlerle ilişkisi kesilmeyecek. Ancak, çağrıyı reddeden pilotların kamu görevlerinden ilişiği kesilecek. Hava Kuvvetleri'nde göreve tekrar dönmeyi kabul eden pilotlara ise emsallerinin bulunduğu rütbe verilecek. Maaşlarında kayıpları olmayacak.

***

Her nerede, her ne kadar yaşayabiliyor ve yaşatabiliyorsanız... Türkçülük Günü Bayramımız kutlu olsun...