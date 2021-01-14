Sivil Sayfalar'dan Meclis Deprem Komisyonu'na öneri, görüş ve başvuru çağrısı; "sarsılmadan harekete geçin"

Sivil Sayfalar; Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation desteğiyle düzenlediği kampanyada, sivil toplum kuruluşlarını Meclis Deprem Komisyonu'na görüş, öneri ve başvurularla katkı sunmaya çağırıyor.

Sivil Sayfalar'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Türkiye'nin deprem kuşağında olduğu gerçeği her gün başka bir sarsılmayla gündeme geliyor. İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan depremle birlikte, Türkiye 2020 yılında depremde en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu.

İzmir depreminin ardından kurulan TBMM’de Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu, depreme karşı alınacak tedbirler ve yapılması gereken düzenlemelerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Depreme karşı alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Deprem Araştırma Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde uygun bulduğu ilgili STK’ları komisyon toplantılarına davet ederek bilgilerine başvuruyor. Bu görüşmelerin dışında, komisyon sivil toplum kuruluşlarından gelecek katkılara açık.

"Sallanmadan hazırlanalım"

Sivil Sayfalar olarak Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation desteğiyle düzenlediğimiz projede, Deprem Komisyonu'nun çalışmalarını izlemenin yanı sıra; depremle ilgili alınacak önlemler başta olmak üzere yapılması gerekenlerle ilgili farkındalık ve savunuculuk çalışmaları yürüteceğiz. Proje kapsamında düzenlediğimiz kampanyada; deprem başta olmak üzere afet alanında çalışan tüm kuruluşları, çalışmalarını Deprem Komisyonu nezdinde görünür kılmaya davet ediyoruz.

Hadi gelin hep birlikte; hazırlanalım.

Sosyal medya paylaşımlarınızda; #SallanmadanHazırlan ve #DepremKomisyonunuİzliyoruz hashtag’lerini kullanabilirsiniz.

Komisyon çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz."