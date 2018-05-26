Sivil havacılık öğrencileri sertifikalarını aldı

İSTANBUL, (DHA) - Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu (MYO) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı\'nda eğitim alan 35 öğrenci için sertifika töreni düzenledi. Eğitimleri tamamlayarak 8 sertifikayı da alan Kazakistanlı Banu Şahin, \"Çok çalıştım, meslek çocukluk haylimdi. Evliyim, eşim de destek oldu, evde yemek yaptı, çocuğa baktı\" dedi.

Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu (MYO) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı\'nda eğitim alan 35 öğrenci için sertifika töreni düzenledi. Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen törene, Maltepe Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Nuri Olur, Maltepe Üniversitesi MYO Müdürü Öğr. Gör. Rıza Gürler Akgün, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Yürütücüsü Öğr. Gör. Özlem Çapan Özeren, Türk Havayolları İstihdam Müdürü ve Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhittin Uncular, Havaş İK ve Eğitim Uzmanı Emel Ayyıldız Karabay, Havaş İK ve Eğitim Müdür Yardımcısı Berrin Yazıcı, Çelebi Hava Servisi Eğitim Müdürü Nagehan Ekener, Pegasus Havayolları Sabiha Gökçen Terminal İşletme Müdürü Erdinç Meriçli, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İK Direktörü Ahmet Hakan Arslan, öğrenciler ve aileleri katıldı.

\"ÖĞRENCİLER SERTİFİKALARI ALMAK İÇİN BÜYÜK EMEK HARCIYOR\"

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Yürütücüsü Öğr. Gör. Özlem Çapan Özeren, \"Biz 2 yıl önce Sivil havacılık Genel Müdürlüğü\'nden akredite olduk. Bölümümüz 2016 yılında kuruldu. Bugün sertifikayı almaya hak kazanan öğrencilerimiz için tören düzenledik. Bu sertifikaları almak hiç kolay değil. Büyük emek harcamak gerekiyor. Bu sertifika çok değerli çünkü alanlarında işe girdikleri zaman bu sertifikalarla işe başlayacaklar. O yüzden sektör tarafından sertifikalanmış oldular. Sektör temsilcileri öğrencilerin sertifikasını verdi. Hedefimiz, öğrencilerimizin tamamını bu sertifikaları alabilen İngilizcesi iyi, nitelikli işgücü yaratabilmek\" dedi.

\"SEKTÖRDE ELEMAN İHTİYACI VAR\"

Türk Havayolları İstihdam Müdürü ve Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhittin Uncular, \"Sektörde çok ciddi bir eleman ihtiyacı var. Bütün dünyada uçak üretici firmalarının yayınladığı raporlarda da bunu görüyoruz. Havacılığın temel iş alanını bir şekilde ilgilendiren; pilot, kabin memuru, teknisyen gibi bölümlerde çok ciddi ihtiyaç var. Öğrencilerimizin bir bölümü şu anda bazı havacılık kuruluşlarında işbaşı yapmaya başladı. İleride kokpit ve kabin de dahil olacak. Öğrenciler kendilerini yetiştirdiği sürece kendilerine göre işi bulacaklardır\" diye konuştu.

\"MESLEK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ\"

Eğitimleri başarıyla tamamlayıp, 8 sertifika almaya hak kazanan Kazakistanlı Banu Şahin de, \"Bölümü severek seçtim, çocukluğum hayaliydi. Evliyim bir çocuğum var, okulu bir arada yürütmek kolay olmadı. Gece saat 3\'e, 4\'e kadar çalışarak, sabah 5 buçukta kalkıp okula geldim. Hedefim, ulusal veya uluslararası havayollarında hizmet etmek\" ifadelerini kullandı.

\"STAJI DEVLET HAVA MEYDANI\'NDA YAPACAĞIM\"

İki üniversite mezunu Şahin, çok çalıştığı için 8 sertifikayı almayı beklediğini ifade etti. Şahin, \"Eşim de destek oldu, evde yemek yaptı, çocuğa baktı, bazen yemekleri dışarıdan sipariş etti. Çünkü evde iş yaptığın zaman bu sertifikaları alamazdım. Evde iki gün bulaşık durdu yıkamadım, temizlik yapmadım. Bugün son gün eve gidip temizlik yapacağım. Staj için Devlet Hava Meydanı\'na başvurdum ve kabul edildim. Şimdi İstanbul\'da Devlet Hava Meydanı\'nda kulede hava trafik kontrolü bölümünde staj yapacağım, çok mutluyum\" dedi.

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