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Koronavirüs

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü duyurdu: Türkiye’den Fransa’ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırıldı

18 Haziran 2021 16:35

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 18 Haziran’da güncellenen ‘Ülkelere Giriş Tablosu’nda Türkiye’den Fransa’ya seyahat edecek yolcuların karantina şartının kaldırıldığını duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 18 Haziran’da güncellenen ‘Ülkelere Giriş Tablosu’nda Türkiye’den Fransa’ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırıldı. SHGM’nin resmi web sitesinde yayımlanan ‘Ülkelere Giriş Tablosu’nun “Fransa’ya girişteki kurallar nelerdir?” bölümünde yer alan bilgilere göre Türkiye’den gelenler için karantina şartı kaldırılırken, Fransa’ya girişten önceki 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR testinin ya da son 24 saat içinde alınmış negatif Covid-19 antijen testinin uçağa binmeden ibraz edilmesi gerekecek. (İHA)

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