Sıvı kaybının belirtileri nelerdir?

Susuzluk özellikle çocuk ve yaşı ilerlemiş yetişkinlerde vücudun sıvı ihtiyacını ölçümlemek için her zaman güvenilir değildir. Bunun yerine idrar rengi daha güvenli bir göstergedir. Açık renkli idrar sıvı ihtiyacınızı iyi karşıladığınıza işaret ederken rengin koyusarı veya turuncu olması sıvı kaybı yaşadığınızı gösterir.

Hafif ve orta dereceli su kaybı belirtileri

- Kuru ve yapışkan dudaklar

- Uyuma isteği ya da yorgunluk (Çocukların normalden daha az hareketli olduğu gözlemlenir)

- Susuzluk

- İdrar miktarında azalma (bebek bezinde ıslaklık olmaması ve çocuk ve ergenlerin sekiz ve daha fazla saat boyunca tuvalet ihtiyacı hissetmemesi)

- Ağlarken bir iki damla veya hiç yaş akmaması

- Ciltte kuruluk

- Baş ağrısı

- Kabızlık

- Baş dönmesi ya da bayılma hissi

Ağır su kaybı ve acil durum belirtileri

- Aşırı susuzluk

- Bebek ve çocuklarda aşırı huysuzluk ve uykulu olma hali, yetişkinlerde ise asabiyet ve kafa karışıklığı gözlemlenir.

- Ağız, cilt ve muköz membranlarda kuruluk

- Yetersiz terleme

- İdrarın az olması veya hiç olmaması, idrar renginin koyu sarı veya turuncu olması

- Gözlerde çöküklük

- Esnekliğini kaybetmiş buruşmuş ve kuru bir cilt, çimdiklendiğinde cilt eski şeklini almaz ciltte iz kalır.

- Bebeklerde çökmüş bıngıldak (baş kısmının tepesindeki yumuşak noktalar)

- Düşük kan basıncı

- Hızlı kalp atışları

- Hızlı soluk alıp verme

- Ağlarken yaş akmaması

- Ateş

En ciddi durumlarda hezeyan ve bilinç kaybı

Susuzluk özellikle çocuk ve yaşı ilerlemiş yetişkinlerde vücudun sıvı ihtiyacını ölçümlemek için her zaman güvenilir değildir. Bunun yerine idrar rengi daha güvenli bir göstergedir. Açık renkli idrar sıvı ihtiyacınızı iyi karşıladığınıza işaret ederken rengin koyusarı veya turuncu olması sıvı kaybı yaşadığınızı gösterir.

Ne zaman doktora gidilmeli?

Sağlıklı bir yetişkinseniz hafif ve orta dereceli sıvı kaybını her zaman biraz daha fazla su veya enerji içecekleri tüketerek geri çevirebilirsiniz.

Aşırı susuzluk, idrar miktarında önemli azalma, buruşmuş bir cilt, baş dönmesi ve kafa karışıklığı gibi şikayetleriniz varsa acilen tıbbi yardıma baş vurun. Çocuk ve yaşı ilerlemiş yetişkinlerde daha dikkatli davranılmalıdır. Aşağıdaki belirtiler söz konusu ise hemen aile doktorunuzu arayın.

- Kusmanın eşlik ettiği veya etmediği ağır ishal

- Kanlı dışkılama

- Üç gün ve üzeri zamandır orta dereceli sıvı kaybı şikayeti

- Sıvı tüketememek

- Asabiyet ya da kafa karışıklığı ile uykulu hissetme ya da daha az hareketli olma

- Hafif veya orta dereceli sıvı kaybına ait herhangi bir şikayet

Bir çocuğun ya da ileri yaşlarda bir yetişkinin ağır derecede sıvı kaybettiğini düşünüyorsanız en yakın acil servise gidin ya da 112 numaralı hızır acili veya kendi acil durum numaranızı arayın. İshal, kusma ve ateş görülmeye başlandığında sıvı kaybının şiddetli birseviyeye ulaşmasını engellemek için hastayı iyi gözlemlemeli ve sıvı takviyesi (Pedialyte ve diğerleri gibi) yaparak ağız yoluyla sıvı kaybını gidermeyisağlamalısınız. Ayrıca, çocukları spordan önce ve sonra yeterince su içmeye teşvik etmek de durumun ciddileşmesini engelleme yöntemlerinden biridir.

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