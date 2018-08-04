Sivas'ta 'Hobbit Köyü'; ilgi görünce sayıları artırıldı

Sivas Belediyesi'nce Paşabahçe Mesire Alanı'nda mini bir 'Hobbit köyü' kuruldu. Evler, mimarisiyle ilgi çekiyor.

'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerine benzeyen yeni Yamaç Evleri projesi tamamlandı. John Ronald Reuel Tolkien'in eserinden Peter Jackson'ın sinemaya aktardığı 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan, kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı karakter 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek, Sivas Belediyesi'nce başlatılan Paşabahçe Yamaç Evleri projesinin ikinci etabı tamamlandı. 'Hobbit'lerin yaşadığı evler kadar büyük yamaç evleri ilgi görünce, sayı artırılmaya başlandı. Başlangıçta inşa edilen 7 evin ardından sayı 24'e çıkarıldı. Yeni etap çalışmalarıyla birlikte mini 'Hobbit köyü' kuruldu.

"Yakında halkın kullanımına sunulacak "

Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan, 1+1 olarak inşa edilen evlerin mimarisi görenlerin ilgisini çekiyor. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın 'Hobbit evler'inin tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Aydın, 2005 yılında Paşabahçe'de çalışmalara başlandığını, o dönemde bu bölgenin atıl bir vaziyette olduğunu söyledi. Aydın, şöyle dedi: "Sivas'taki ailelerin çekim merkezine dönüştü bu bölge. İlk etapta iki adet Yamaç Evi adını verdiğimiz toprak altı evleri inşa ettik. Bu hem yerelde hem de ulusalda ciddi şekilde yankı buldu. Sonraki süreçte bu sayıyı 24'e çıkardık. Şu an bulunduğumuz bölgede 18 adet var. Burası bu büyük vadinin içerisinde küçük bir vadi. Burası artık bir tatil köyü niteliğinde, 18 evden oluşan özel bir bölüm oluştu. Yakın zaman içerisinde de burası halkımızın kullanımına sunulacak."

"Finlandiya'dan güzel oldu"

Paşabahçe'de kurulan Hobbit köyünün Finlandiya'dakinden daha güzel olduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti: "Buranın Hobbit evlerine benzetilmesi, tanıtımı noktasında, markalaşması noktasında da bir avantaj. Bizim açımızdan Finlandiya'daki Hobbit evlerine benzetilmesinden biz rahatsızlık duymuyoruz. Tam tersi bu, buranın daha hızlı bir şekilde tanıtılmasına katkı sunuyor. Birçok yönüyle de orayı anımsatıyor, andırıyor, hatta doğal Paşabahçe alanı olarak olaya baktığımız zaman, ortam olarak da oradan çok daha güzel. Orası ağırlıklı olarak kırsalda yapılmış evler ama burası vadi içerisinde, doğal güzelliği üst düzeyde olan, ortasından dere geçen, yeşili bol olan bir alanda olması, o yönüyle de daha da öne çıkarıyor diye düşünüyorum. Uzak Doğu'dan beni arayanlar oldu, gelmek istediklerini söylediler." (DHA)

