T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sivas’ta bir Amerikan komedisi

Sivas Devlet Tiyatrosu, Türkiye'de ilk kez Gus ile Yemek Saati adlı oyunu sahneleyecek

20 Mart 2012 14:12

 

T24 - Türkiye’de ilk kez, Sivas Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği, klasik Amerikan bulvar komedisi olan, “GUS İLE YEMEK SAATİ” adlı oyun 22-23 Mart saat 19:30’da 24 Mart’ta ise saat 14:00 ve 19:30’da Sivas Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde sahnelenecek.

Amerikanlı oyuncu ve oyun yazarı Jim BROCHU’nun yazıdığı, Ekin Tunçay Turan’ın Türkçe'ye çevirdiği oyunu, Bölge Sanat Yönetmeni ve  SDT Müdürü Abdullah Ceran yönetti. 

Oyun, değişen televizyon program alışkanlıyla ortaya çıkan yemek programlarını eleştirerek, bencil şöhret duygusu ile ikili insan ilişkilerinin çarpışmasını sahneye yansıtırken, aynı zamanda, şöhret duygusunun yarattığı travmanın kadını nasıl metalaştırdığını gözler önüne seriyor.

En son 7 ocak’ta sahnelenerek 608 kişiye perde açan oyunda, Fulya ÜLVAN, Ömer ERYİĞİT, Ozan KALKAN ve Filiz UYSAL rol alıyor.

 

ETİKETLER

SivasSivas Devlet TiyatrosuGus ile Yemek Saati

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24