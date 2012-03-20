Sivas’ta bir Amerikan komedisi

T24 - Türkiye’de ilk kez, Sivas Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği, klasik Amerikan bulvar komedisi olan, “GUS İLE YEMEK SAATİ” adlı oyun 22-23 Mart saat 19:30’da 24 Mart’ta ise saat 14:00 ve 19:30’da Sivas Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde sahnelenecek.

Amerikanlı oyuncu ve oyun yazarı Jim BROCHU’nun yazıdığı, Ekin Tunçay Turan’ın Türkçe'ye çevirdiği oyunu, Bölge Sanat Yönetmeni ve SDT Müdürü Abdullah Ceran yönetti.

Oyun, değişen televizyon program alışkanlıyla ortaya çıkan yemek programlarını eleştirerek, bencil şöhret duygusu ile ikili insan ilişkilerinin çarpışmasını sahneye yansıtırken, aynı zamanda, şöhret duygusunun yarattığı travmanın kadını nasıl metalaştırdığını gözler önüne seriyor.

En son 7 ocak’ta sahnelenerek 608 kişiye perde açan oyunda, Fulya ÜLVAN, Ömer ERYİĞİT, Ozan KALKAN ve Filiz UYSAL rol alıyor.