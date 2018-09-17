Sivas'ta 131 bin 363 öğrenci dersbaşı yaptı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 131 bin 363 öğrenci dersbaşı yaptı.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması nedeniyle Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi. Tuzlugöl Mahallesi\'nde yapımı tamamlanan Şems-i Sivasi İmam Hatip Ortaokulu\'nda düzenlenen İlköğretim Haftası Kutlama Programı\'na Sivas Valisi Davut Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Kuran\'ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Kazım Karabekir Paşa İlkokulu öğrencileri halay gösterisi sundu.

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas\'ta resmi ve özel olmak üzere 647 kurumda yaklaşık 9 bin öğretmenle 131 bin 363 öğrenciye eğitim verileceğini söyledi. Belediye Başkanı Sami Aydın ise öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yeni eğitim öğretim yılında başarı diledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, \"En büyük değerimiz beşeri sermayemizdir. Bu beşeri sermayemizi daha değerli, nitelikli kılan da eğitimdir. Gerek ülke yöneticilerinin, gerekse ebeveynlerin yarınlara bırakacağı en büyük eser iyi yetiştirilmiş bireylerdir, iyi yetiştirilmiş evlatlarıdır. Bu nedenle de bu dönemde gerek Türkiye\'de gerekse Sivas\'ta en büyük yatırım eğitime yapıldı. İyi eğitilmiş bireyler yetiştirmek için iyi okullara sahip olmak lazım. İyi okullar; çağını anlayan, geleceği okuyabilen öğretmenlere sahip okullar demektir. Topluma değer katan gençlerin yetiştirilmesi noktasında öğretmenlere büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluğun gereğinin yerine getirileceğine inancımız tamdır. Eğitim; beşikten mezara, günün şartlarına uygun şekilde, sürekli değişen ve gelişen bir süreçtir\" dedi.

Vali Davut Gül ise yaptığı konuşmada Türkiye\'nin en güvenli okullarının Sivas\'ta olduğunu, Güvenli Okul Projesi kapsamında özel güvenlik tahsis edildiğini belirtti. Gül, \"Burada 24 derslikli yeni bir okul yaparak hem tekli eğitim hedefine bir adım daha yaklaşmış olduk hem de ilkokul ve ortaokul arasındaki ayrımı yaptık. Burada sadece bir ortaokul yapılmıyor aynı zamanda arka tarafa kapalı spor salonu ve yan tarafa bilim sanat merkezi yapılıyor. Yine 300 metre öteye düz ortaokul yapıyoruz. Baktığımızda, Sivas\'ın kuzeyinde öğrencinin olduğu, ihtiyacın olduğu her yerde okullar inşaat anlamında ya devam ediyor ya bitmek üzere ya da bitmiş. Sivas\'taki okullarımız Türkiye\'nin en güvenli okulları. Güvenli Okul Projesi kapsamında geçen sene Sayın Bakanımızın bizzat talimatlarıyla, ilk defa özel güvenlik tahsis edildi. 156 özel güvenlik personeline ilaveten ayrıca 200\'ün üzerinde polis görevlendirildi. Her okulumuzda, ilçelerin tamamında ve il merkezinde gerekli okulların tamamında kamera sistemi entegre edilerek 24 saat karakollarımızın buraları izlemeleri sağlandı\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Gül, milletvekili Yılmaz ve beraberindekiler okulun açılışını gerçekleştirerek, yeni başlayan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. İl protokolü ayrıca öğrencilere yeni eğitim öğretim yılı ders kitaplarını dağıttı.



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