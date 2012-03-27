Sivas'ın ilk magazin dergisi çıktı

İki ayda bir yayınlanacak Sivas'ın ilk ve tek aktüel, yaşam dergisi Sivas Life yayın hayatına başladı. Genç bir ekip tarafından hazırlanan Sivas Life, Sivas'ın güncel yaşamına dair renkli sayfalarla dikkat çeken dergi okuyucularıyla buluştu. İlk sayısında (Mart-Nisan) dergide; turizm, seyahat, yemek, güzellik, sağlık, eğitim, teknoloji, sanat, sinema başta olmak üzere ilin değişik yönlerini öne çıkaran dosyalar yer alıyor.

Yasin Çopuroğlu'nun imtiyaz sahipliğinde yayınlanan derginin editörlüğünü Nazmi Güldeş yapıyor. Dergi hakkında görüşlerini dile getiren Sivas Life Editörü Nazmi Güldeş, gün geçtikçe ilin değişip güzelleştiğini belirterek, gerek şehir içinden ve gerekse şehir dışından pek çok insanın Sivas'ı merak ettiğini dile getirdi. Bu merakı giderebilmek amacıyla böyle bir çalışmaya imza attıklarını kaydeden Güldeş, "Sivas'ın güncel konularını ve geçmişe dair güzelliklerini bir arada bulundurabileceğimiz bir çalışma yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimize turizm ve güncele dair konularda katkı yapmak isteyen okurlarımız Aynalı Çarşı'daki büromuzdan irtibata geçebilirler." dedi.