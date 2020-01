Venedik kentinin Lido Yarımadası'nın ev sahipliği yaptığı dünyanın en eski sinema festivali ödül töreniyle sona erdi. Festivalin en iyi filmine verilen "Altın Aslan" ödülü bu yıl, "Songs From The Second Floor" ve "You, The Living" adlı komedi-drama serisinin üçüncü filmi olan İsveç-Almanya-Norveç-Fransa ortak yapımı "A Pigeon Sat On A Branch Reflecting On Existence" filmine verildi.

Yönetmenliğini İsveçli Roy Andersson'un yaptığı, ressam Pieter Bruegel'in "The Hunters in the Snow (Karda Avlananlar)" isimli eserinden ilham alınan film, kuşların insanları izlemesini konu alıyor. Filmde kuşların insanları izlemesiyle insanların sadece ne yaptıkları değil, gerçekte ne yapmak istedikleri farklı bir biçimde anlatılmaya çalışılıyor.

Ödül töreninde, en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülünü, "The Postman's White Nights" filmiyle Rus yönetmen Andrey Konçalovski kazandı.

Sivas'a Jüri Özel Ödülü

Başkanlığını Alexandre Desplat'ın yaptığı 71. Venedik Film Festivali Jürisi, Türk yönetmen Kaan Müjdeci'nin, Aslan adlı 11 yaşındaki çocukla Sivas isimli Kangal köpeğinin bozkırda geçen dostluk hikayesinin anlatıldığı, ilk uzun metrajlı filmi "Sivas"ı da jüri özel ödülüne layık gördü.

Festivalde diğer büyük ödülleri kazanan isimler şöyle:

Jüri büyük ödülü: Joshua Oppenheimer'ın "The Look Of Silence" isimli filmi.

En iyi erkek oyuncu: Saverio Costanza'nın "Hungry Hearts" filmindeki rolüyle Adam Driver.

En iyi kadın oyuncu: Saverio Costanza'nın "Hungry Hearts" filmindeki rolüyle Alba Rohrwacher.

En iyi senaryo: Senaristliğini Rakhshan Banietemad ve Farid

Mostafavi'nin yaptığı "Ghesseha (Tales)" filmi.

Geleceğin Aslanı Ödülü: Chaitanya Tamhane'nin "Court" filmi.

En iyi genç oyuncuya verilen "Marcello Mastroianni" ödülünü, "Le Dernier Coup De Marteau" filmdeki rolüyle Romain Paul aldı.

Açılışı, 27 Ağustos'ta Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzales Inarritu'nun "Birdman" isimli filmiyle yapılan festivalde geçen yıl "Altın Aslan" ödülünü ise İtalyan Gianfranco Rosi'nin "Sacro GRA" isimli belgesel filmi kazanmıştı.