Sivas Valiliği Gökpınar Gölü'nü turizme açacak; bungalov evler yapılacak

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar Gölü’nün alt kısımlarına yürüyüş alanları ve bungalov evler yapılacak.



Kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine ise 10 kilometre uzaklıktaki Gökpınar Gölü, doğal akvaryumu andıran görüntüsü ile hayran bırakıyor. Dipten kaynayan su ile beslenen 15 metre derinliğe sahip göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



Çevre illerden hafta sonu günübirlik tatile gelen ziyaretçiler, gölün çevresinde yürüyüş yaparak mesire alanlarında vakit geçiriyor. Göl çevresinde bulunan restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları da turistlere konaklama ve sosyal imkân sağlıyor.

Valilik turizme açacak

Sivas Valiliği, gölün turizm açısından daha elverişli olması için yeni bir proje hazırladı. Gölün alt kısımlarına yürüyüş alanları ve bungalov evler yapılacak. Projenin hayata geçmesi ile günübirlik olarak ziyaret edilebilen gölde konaklama imkanı sağlanmış olacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan: Gölü muhafaza eden bir projedir

​Valiliğin projeyi sosyal medya hesaplarından duyurmasıyla, çevrecilerden gölün doğallığının bozulabileceği gerekçesiyle itirazlar oluştu.



Sivas Valisi Salih Ayhan, projeyle ilgili DHA'ya yaptığı açıklamada, "Sivas'ın, her bölgesinin ayrı bir güzelliği ve turizm değeri var. Gökpınar Gölü de turkuaz mavisiyle Türkiye'de değil, dünyada bir incidir. Bu inciyi herkesin muhafaza etmesi lazım.

En başta bizlerin bu sorumluluk içerisinde hareket ettiğimizin bilinmesi lazım. Hiçbir Sivaslı, Gürün Gökpınar Gölü'nün zerresine zarar getirecek davranışta bulunamaz. Buna biz başta olmak üzere tüm Sivaslılar karşı çıkar" dedi.

Projenin gölle alakalı olmadığını belirten Vali Ayhan, "Aslında gölü muhafaza eden bir projedir. Gölün etrafını baskılayan diğer çalışmaları biraz daha tabana yaymaktır. Yani yoğunluğu gölün alt tarafına doğru aktarabilmektir. Asla bir yerleşim yeri ve yoğunluk oluşturmayacağız. Gölü daha da rahatlatmak için yapılan bir projedir. Projemizin ileriki zamanda detaylarını kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.