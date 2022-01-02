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Çevre

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 68 köy yolu ulaşıma kapandı

02 Ocak 2022 12:06

Sivas'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte 68 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini hissettirdi. Yoğun kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. 

Araç trafiğinde de aksamalar yaşanırken, Sivas Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, kentte kar yağışı 68 köy ve mezra yolunu araç ulaşımına kapattı. Sivas İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

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