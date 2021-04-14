Sivas'ta sağlık çalışanlarına saldıran 9 kişiden 2'si tutuklandı

Sivas'ta dün sağlık çalışanlarına saldıran 9 hasta yakını mahkemeye sevk edildi. Saldırganlardan 2'si tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler A.Ü. (50), M.Ö. (21), G.Ö. (32), A.Ö. (56), V.Ö. (24), İ.Ü. (25), Ş.B. (44), M.Ö. (17) ve S.Ö. (36) adliyeye götürüldü.

Şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Utanılacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük. Hiç utanmıyorum" dedi.

Şüphelilerden A.Ü. ve M.Ö. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan A.Ö. ve G.Ö. tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Protesto edildi

Sivas Numune Hastanesi önünde bir araya gelen Sivas Sağlık Platformu saldırıya tepki gösterdi.

Ortak açıklamayı yapan Sivas Erzincan Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Faruk Güzelimdağ, Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarının hiç olmaması gereken şiddet olaylarıyla karşılaştıklarını belirtti. Motivasyona ve halkın desteğine ihtiyaç duyulan zorlu süreçte yaşanan bu saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getiren Güzelimdağ, "Fiziksel ve psikolojik şiddet sabrımızı tükenme noktasına getirmiştir. Bizlere, yıllardır verilen sözler tutulmadığı gibi üzerine tuz biber olan bu olaylar, insanüstü güçle çalışan ve mücadele eden biz sağlık çalışanlarını oldukça üzmüş ve hayal kırıklığına uğratmıştır" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Gümüşdere köyünde traktör kazasında bacağı kırılan Y.Ö.'yü (43) Numune Hastanesi Acil Servisi'ne getiren yakınları, hastayla ilgilenmediğini öne sürerek sağlıkçılara sözlü şiddette bulunmuştu. Bu sırada acil serviste kalabalık oluşturmamaları yönünde uyarılan hasta yakınları ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüşmüştü.

Acil serviste tıbbi cihaz ve ekipmana zarar veren hasta yakınları, 6 güvenlik görevlisini yaralamıştı. Yaşananların ardından 9 saldırgan gözaltına alınmıştı.