Sivas'ta iki araç çarpıştı; 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Gölece ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, saat 10.00 sıralarında Gölova İlçesi Çataklı köyü yakınlarında. yaşandı. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç ile 34 NF 9250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil içerisinde bulunan 3’ü çocuk 6 kişi, diğer araçta bulunan 3 kişi toplamda 9 kişi öldü. Kazada ölenlerin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.