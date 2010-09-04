-SİVAS KONGRESİ'NİN YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR SİVAS (A.A) - 04.09.2010 - Milli kurtuluş mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan Sivas Kongresi'nin 91. yıl dönümü Sivas'ta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan, manda ve himaye fikrinin reddedilerek ulusal bağımsızlık düşüncesinin benimsendiği, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı, 108 gün milli mücadelenin merkezi olan Sivas'ta, tarihi kongrenin 91. yıl dönümü coşkusu yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ''Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi'' sözüyle önemini vurguladığı Sivas, kurtuluş mücadelesinin mihenk taşı olan Sivas Kongresi'nin 91. yıl dönümünde coşkulu bir güne daha tanıklık ediyor. Sivas Kongresi'nin 91. yıl dönümü dolayısıyla 3 gündür devam eden etkinlikler, bugünkü törenle sona erecek. Törene, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile bazı bürokratlar, milletvekilleri de katılacak. Milli mücadele yıllarında Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan Sivas halkı, 91 yıl önceki coşku ve heyecanı yaşamak üzere Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacak. Meydandaki törenlerin ardından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Kongre Salonu'nda, Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından Sivas Kongresi temsili olarak canlandırılacak. -CUMHURİYET'İN TEMELLERİ SİVAS'TA ATILDI- Atatürk başkanlığında, 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sivas Kongresi ile Mustafa Kemal Paşa'nın gençlik yıllarından beri düşündüğü ve seslendirdiği, Samsun'a çıktığı andan itibaren resmi yazışmalarında en önemli mesele olarak yer verdiği milli egemenlik ve milli irade kavramları devlet hayatına yansıtılmaya başladı. Bu nokta, O'nun için vatanın kurtuluşu kadar önemliydi ve ivedilik arz etmekteydi. Halkın bütününü kapsayan ilk örgütsel faaliyet Sivas'ta gerçekleştirildi. Dolayısıyla söz konusu etkinlikler bu kongrenin gündemine hakim oldu. Böyle bir gündemle çalışmalarını sürdüren Sivas Kongresi, şekli ve içeriği itibariyle adeta milli bir meclis işlevi gördü. Kongrede yeni seçilen üyelerin katılımıyla yurdun tamamını kapsayan Heyeti Temsiliye, ülkenin kaderinde birinci derecede söz sahibi bir kurul halini aldı. Ulusal hareketin meşru organları biçimlendirilmiş oldu. 7 günlük çalışmayla Sivas Kongresi, devletin önündeki engelleri ortadan kaldırarak, halkı bir bütün halinde, çizdiği program doğrultusunda harekete geçirmeyi sağladı. Bu hareket, 9 Eylül 1922'de büyük bir zafer yaratacak, 29 Ekim 1923'de ise cumhuriyetin ilanıyla taçlanacaktı.