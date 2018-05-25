Sivas Katliamı sırasında belediye başkanı olan Karamollaoğlu: Alevilerden ciddi bir destek alacağımıza inanıyorum

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'daki seçimlerde Alevilerden oy alacağına inanıp inanmadığına dair soruya, "Kesinlikle inanıyorum" yanıtını verdi. Tedbiri de elden bırakmayan Karamollaoğlu, "Hani vermeyenler de olabilir tabi” diye ekledi.

Sakarya'da düzenlediği e-mitingin ardından bir grup

gazetecinin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde yaşanan Sivas Katliamı'yla ilgili de konuştu. Geçtiğimiz hafta katliam sırasında kendisinin belediye başkanı olarak olaylara müdahalesini gösteren görüntülerin ortaya çıktığını anımsatan Karamollaoğlu, “Bu dönem bir şeyin açığa çıkmasına vesile oldu. O video yayınlandı, aslında hadiseleri önlemek için gayret göstermişim. Ben de o videoyu ilk defa dinledim. Demek ki bir gayret gösterilmiş. Zaten bunu bilenler daha önce açıkladı, ama dinlemek istemedi, hiç kimse dinlemek istemedi. Ben buna üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

"Alevi vatandaşlarımızdan hem özür dileyenler hem destek vadedenler oldu"

“Milliyet gazetesinin bir itfaiye aracının üzerindeki birisinin fotoğrafını çekip, altına da benim adımı yazmasını bir daha düzeltemedik. Evet onlar değiştirdiler, özür de dilediler ama" diyen Saadet Partisi lideri, şöyle devam etti:

"Bu dönemde de ben çok Alevi vatandaşımızla, hemşehrimizle karşılaştım. Hem özür dileyenler, hem destek vadedenler oldu. O kesimden ciddi bir destek alacağımıza inanıyorum. Çünkü artık iddiaların doğru olmadığı anlaşıldı.”

İktidarın pek tercih etmediği anında soru-yanıt yöntemini, bir de sosyal medya üzerinden tercih etmesiyle ilgili de konuşan Karamollaoğlu, “Televizyonlarda çıktığım yayınlarda bazen soruyorlar, ‘Sormamızı istediğiniz bir soru var mı’ diyorlar. Ben şimdiye kadar ‘bunu da sormayın’ demedim. Soru sorunca konu açılır. İnsanlar kafalarına takılanı soruyorlar çünkü. Onun da yanıtının sorulması gerek, verdiğimiz cevaptan hoşlanırlar hoşlanmaz o ayrı” dedi.

"Hiç miting yapmayacağız demiyoruz ama..."

Karamollaoğlu, e-miting yöntemi için de “Ramazan aylarında miting yapmak bizim için de, vatandaşlar için de zor oluyor. Biz hiç miting yapmayacağız demiyoruz; bazı yerlerde yapacağız. Ama ağırlıklı olarak bu e-mitingi yapmayı arkadaşlarımız daha doğru gördüler. Katılım da 120 bin, o da iyi bir rakam. Biz hangi ile gitsek 120 bin rakamını yakalayamayız” yorumunda bulundu.