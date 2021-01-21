Sivas Katliamı'nın 3 firari sanığının yargılandığı davada, Karamollaoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi talebi reddedildi

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin katledilmesine ilişkin davada dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karakaş'ın yargılanmasında, dönemin Sivas Belediye Başkanı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesi talebi reddedildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, firari sanıklar için CMK gereği görevlendirilen avukat, müdahil ailelerinin avukatları ilte Tunceli Dayanışma ve Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Ankara Divriği Kültür Derneği'nin avukatları katıldı. Sanıklar yurtdışındaki adreslerinin belirlenmesi ve iadelerinin talep edilmesini isteyen müdahil avukatları, o dönem Sivas Belediye Başkanı olan Karamollaoğlu'nun da tanık olarak dinlenilmesi talebinde bulundu. Sivas'ta insanlığa karşı suç işlendiğini vurgulayan avukatlar, davanın zamanaşımına uğramamasını istedi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; talepleri değerlendiren mahkeme, Karamollaoğlu'nun dinlenilmesi ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği'nin davaya katılma talebini reddetti. Mahkeme başkanı, sanıklar hakkında yurtiçinde yakalama kararı, yurtdışında ise kırmızı bülten bulunduğunu anımsatarak, duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.

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