Sıtmadan çiçek hastalığına kitlesel aşılama kampanyaları dünyayı nasıl değiştirdi?

Sıtmadan kaynaklanan ölümlerin yaklaşık yüzde 95'i Afrika'da.

Hastalıkla mücadele etmenin birkaç yolu varken, cibinlikten enfeksiyonun erken aşamalarını baskılayan ilaçlara kadar, hem sivrisineklerin hem de parazitin tedaviye dirençli hale gelmesiyle ilgili artan sorunlar var.

Yakın zamana kadar aşı yoktu, ancak 32 yıllık araştırmadan ve 700 milyon doları aşan bir maliyetten sonra, şimdi bir aşı piyasaya sürülüyor.

Testler, hastalığın önlenmesinde dört yıl boyunca sadece yüzde 40 etkili olduğunu gösterdi - diğer başlıca aşılardan çok daha düşük bir etkinlik oranı.

Ek olarak, tedavinin tamamlanması için dört doz verilmesi gerekiyor.

Ancak sorunlara rağmen doktorlar, Malavi, Gana ve Kenya'da 2023'e kadar sürecek edecek olan pilot uygulama programı konusunda iyimserler.