Sıtma aşısının etkinliği klinik deneylerle kanıtlandı

Araştırmacılar, sıtmaya karşı geliştirilen bir aşının Afrika'daki klinik çalışmalarda oldukça etkili olduğunu ve gelişmenin halk sağlığı üzerinde büyük etkilere sahip olabileceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, dünya çapında 400 binden fazla insan 2019'da sıtma nedeniyle hayatını kaybetti, bunların üçte ikisi beş yaşın altındaki çocuklardı.

Euronews'un haberine göre, Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirilen aşının, yüzde 77 oranında bir etkinliğe sahip olduğu keşfedildi. Aşı, WHO tarafından belirlenen yüzde 75'lik etkinlik hedefini ilk kez aştı.

Aşı, bir Batı Afrika ülkesi olan Burkina Faso'nun Nanoro bölgesinde 450 çocuk üzerinde test edildi. Nanoro IRSS Bölge Direktörü Parazitoloji Profesörü Halidou Tinto yaptığı açıklamada, "Bunlar, deneme programımızda iyi tolere edilen bir aşının eşi görülmemiş etkinlik seviyelerini gösteren çok heyecan verici sonuçlar." dedi.

Araştırmacılar, dört Afrika ülkesinde 5 ila 36 aylık 4 bin 800 çocuğu kapsayacak olan Faz 3 aşı denemeleri için alımlara başladı.

Araştırmalara göre, enfekte dişi sivrisineklerin ısırıkları yoluyla insanlara bulaşan parazitler sıtmaya neden oluyor. Ateş, baş ağrısı ve titreme gibi ilk belirtiler genellikle sivrisinek ısırığından 10-15 gün sonra ortaya çıkıyor ve bu durumun sıtma olarak tanımlanması zor olabiliyor. Ancak enfekte olan kişi 24 saat içinde uygun şekilde tedavi edilmezse, durum ciddi bir hastalığa ve ölüme kadar ilerleyebiliyor.

Verilere göre, 2019'da dünya nüfusunun yaklaşık yarısı sıtma riski altındaydı ve ölümlerin çoğu Sahra Altı Afrika'da meydana geldi. Sadece altı ülke, (Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mozambik ve Nijer) 2019'daki ölümlerin yaklaşık yarısını oluşturdu.

Şimdiye kadar, hastalığa karşı korunmanın tek yolu böceklere karşı kullanılan bir çeşit pestisit olan insektisit, sivrisinek ağları ve sıtma ilaçlarıydı. Bunlar, çoğunlukla orta ila yüksek bulaşma alanlarında yaşayan gezginler ve hamile kadınlar tarafından kullanılıyordu.

Oxford Üniversitesi aşı profesörü , Hindistan Serum Enstitüsü'nün önümüzdeki yıllarda, "yılda en az 200 milyon doz üretme taahhüdünde bulunduğunu" söyledi ve ''ruhsat alınırsa halk sağlığı üzerinde büyük etkiye sahip olabileceğini" ekledi.

Afrika'da sıtmaya karşı mücadele etmek için çalışan bir yardım kuruluşu olan Malaria No More UK'in Savunma Direktörü Gareth Jenkins de, "etkili ve güvenli bir sıtma aşısının, her yıl 270 binden fazla çocuğu öldüren hastalığı yenmek için gerekli olan cephanelikte çok önemli bir silah olacağını" vurguladı.

Jenkins, "Sıtmasız bir dünya, hem bu hastalıktan ötürü hayatını yitirecek olan çocuklar için hem de bizim için daha güvenli bir dünya demek. Sıtma yükünden kurtulan ülkeler, ortaya çıkabilecek yeni hastalık tehditleriyle savaşmak için çok daha donanımlı olacaklar "diye ekledi.