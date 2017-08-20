Site Intel Group: IŞİD’in bundan sonraki hedefi İtalya

Esma Çakır / Roma, 20 Ağustos (DHA) Son olarak İspanya, Finlandiya ve Rusya’da eylemler düzenleyen terör örgütü Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) bundan sonraki hedefinin İtalya olduğu öne sürüldü.

İtalya’da gündemin ilk sıralarına oturan bu iddia, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bağımsız Site Intel Group adlı teknik analiz kuruluşundan geldi.

Cihat yanlısı örgütlerin internetteki faaliyetlerini izleyen kuruluşun aktardığı bilgiye göre, IŞİD üyeleri “Telegram” isimli uçtan uca kodlama yapan ve ayarlandığında bir süre sonra mesajı kendiliğinden imha eden uygulama ile yaptıkları yazışmalarda, bir sonraki saldırı hedefinin İtalya olduğunu belirtti.

IŞİD, propaganda araçlarıyla 2015 ve 2016 yıllarında da İtalya’yı açıkça tehdit etmişti.

Ülke basını hükümetin, saldırı riskine karşı zaten daha önce alınmış olan tedbirlere yenilerinin eklenmesine gerek olup olmadığı konusunda çalışmakta olduğunu yazdı.

ARAÇLI SALDIRI RİSKİNE KARŞI BETON BARİYELER

Bu arada, Barselona’daki kamyonetli saldırının ardından İtalya’nın başkenti Roma ile Milano kentlerinde de güvenlik önlemleri artırıldı.

Aralık ayında Berlin’deki Noel pazarına bir TIR’la düzenlenen saldırının ardından, başta kentin merkezindeki Duomo Meydanı olmak üzere, Milano’da kritik noktalara beton bariyerler yerleştirilmişti.

Barselona’da 13 kişinin öldüğü saldırının ertesi günü de, araçlı saldırı riskine karşı Milano’nun merkezine 12 beton bariyer daha konuldu.

Ülkenin en çok turist çeken kentleri arasında yer alan Milano’daki ünlü Vittorio Emanuele II Galerisi’nin girişlerine de bu bariyerlerden konulması kimilerinin tepkisine yol açtı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Başbakan Paolo Gentiloni’nin terör saldırısı riskine karşı “duvar ve korku” politikası yürütmeyeceklerine ilişkin açıklamasına atıf yaparak, “Milano’daki galeri böyle güzel mi? Duvarlara hayır de ya sonra… etrafına bariyerler konsun”, bir diğeri de, “Yakında evimizin içine de bu bariyerlerden koyacaklar” diye yazdı.

BARSELONA’DA 2 İTALYAN YAŞAMINI YİTİRDİ

İtalyan basınının aktardığına göre, önceki gün Barselona’da düzenlenen saldırıda ölenler arasında iki İtalyan da bulunuyor.

Bunların, İspanya’ya nişanlısıyla tatile giden 25 yaşındaki mühendis Luca Russo ile 2 küçük çocuğu ve eşi ile yine buraya tatile giden, Tom’s Hardware şirketinin İtalya bürosunda satış müdürü olarak görev yapan 35 yaşındaki Bruno Gulotta olduğu belirtildi.

Luca Russo’nun nişanlısının, Bruno Gulotta’nın da ailesinin gözleri önünde yaşamını yitirdiği bildirildi.

3 IŞİD YANLISI SINIR DIŞI EDİLDİ

Öte yandan, IŞİD yanlısı oldukları tespit edilen ve bir süredir bu ülkede tutuklu bulunan terör şüphelisi 2 Faslı ve 1 Suriyeli cumartesi günü İtalya’dan sınır dışı edildi.

Böylece bunlarla birlikte bu yıl 70, 2015 yılından bu yana da 202 kişi aynı suçlamayla ülkeden sınır dışı edilmiş oldu.