Sit alanı Sivriada'da şantiye kuruldu!

Sit alanı olmasına rağmen geçen yıl imara açılan Sivriada’da, MESA Holding’in yapmak istediği kongre ve fuar alanı için şantiye kurulması için adım atıldı.

Bianet'ten Evrim Kepenek'in haberine göre Adalar Savunması, şantiyenin kurulmaması ve inşaat çalışmalarının başlamaması için Adalar Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şantiyenin kurulacağı alanda daha ilk günden itibaren ekolojik yıkım başlamış durumda.

“Şirket suç işliyor”

Adalar Savunması’ndan Ömer Süvari, daha önce de şirketin benzer girişimleri olduğunu ancak yaşam savunucularının çabalarıyla şantiyenin gerçekleşmediğini ifade ederek, bu kez şantiyedeki yetkililerin kendilerine, “sözlü izin aldık” dediğini aktardı.

Sivriada’nın Sit alanı olduğunu hatırlatan Süvari, şirketin suç işlediğini vurguladı:

“Yassıda’da da aynı şirket talan yapmıştı. Şimdi de aynı tehlike Sivriada için geçerli. Her iki ada da İstanbul’un ekosistemi için çok önemli adalar. Tüm doğa canlıları bu inşaatlardan olumsuz yönde etkileniyor.”

Adalar Savunması’nın konuya dair açıklaması özetle şöyle:

“Binlerce kuş ve balığın ürediği, İstanbul’un artık yok olan mercan ve gorgon yataklarının son örneklerinin bulunduğu, Bizans döneminden arkeolojik değerler barındıran ve özel bir bitki örtüsüyle gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir kıyı ve ada ekosistemine sahip olan Sivriada, deniz, hava ve iklim şartları nedeniyle kullanılması imkânsız bir kongre merkezi, kafe, restoran, otel, seyir terası, otopark, heliport için yokediliyor!

Bu büyük doğa, tarih ve kent suçu karşısında tüm Adalar ve İstanbul kamuoyunu doğal ve tarihi nitelikleriyle kilit önemdeki Sivriada’daki bu inşaatı durdurmak için yürütülen girişimlere destek olmaya, yürütülen yıkımı tüm yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurarak engelleme girişimlerine destek olmaya çağırıyoruz...”

Adalar Savunması'nın sosyal medya hesabından da Sivriada'daki yıkım görüntüleri paylaşıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Fenerbahçe burnuna 11 kilometre uzaklıktaki Sivriada'nın tarihi Bizans'a dayanıyor. Adaya, Bizans İmparatorluğu döneminde din insanları ve imparatorların sürgüne gönderildiği rivayet edilmekte. Adada, 10. yüzyıldan kalan, bugün sadece bazı kalıntıların mevcut olduğu tescilli bir manastır, kilise ve sarnıç var. Sivriada, İstanbul'un en el değmemiş, sessiz ve doğası korunmuş yeri olarak biliniyor.

Sivriada İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2009 tarihli kararı ile “2. derece doğal sit” ve “3. derece arkeolojik sit” alanı ilan edilmişti. Hazine mülkiyetindeki 92 bin 565 metrekarelik Sivriada, 2012 yılında Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmişti. Adadaki yıkım sürecinin düğmesine de o zaman basılmış oldu. (EMK)